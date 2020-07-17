Мы поедем, мы помчимся?

Грозит ли роспуск всемирному «клубу путешествий»? Юрий Сигов, вашингтон Вирусная эпопея, которая во многих странах мира далеко еще не закончилась, и вполне вероятно - будет с нами еще довольно продолжительное время - внесла изменения в огромное число с виду обычных, принимаемых как данное вещей, без которых рядовой гражданин уже довольно длительное время вроде как не мыслит своего существования. И если какие-то минимальные изменения можно увидеть невооруженным глазом (то же число автомашин на улицах или строительство жилья повышенной комфортности), то другие стали обыденными в силу своей социальной статусности. А если их по какой-то причине вычеркнуть из списка необходимых для человека, то это будет воспринято как настоящая катастрофа. Вот Казахстан был вынужден вернуть своих туристов из Турции из-за вспышки вируса у себя дома. Американские богатые и здоровые путешественники прибыли на частном самолете на итальянский остров Сардиния, но были выдворены из Италии (хотя виза им не нужна) поскольку прибыли из страны с самым высоким в мире числом зараженных коронавирусом. А на российских железнодорожных вокзалах по громкой связи раздаются объявления дикторов: « воздержитесь от поездок за границу этим летом, посетите Крым , там лучший в мире отдых». Показательно и недавнее интервью, которое дал глава ооновской структуры по туризму, базирующейся в Мадриде. Так вот в нем четко и ясно сказано: никто и ничего до сих пор не знает. Ни про вирус, ни про его возможные последствия на перемещение людей по нашей планете, ни того, когда же откроются границы, когда возобновят полеты самолетов между странами, и что вообще будет с мировой туристической индустрией. А действительно - что же с ней дальше будет? Практика, теория и морально-этическая философия Прежде, чем постараться понять, что же будет дальше с путешествиями человека и в рядом находящиеся города и всеми теми, кто находится на дальних экзотических расстояниях, хотелось бы выделить две очень важные, на мой взгляд, составляющие этого вопроса. Это чисто экономическую подоплеку самих путешествий и некую смысловую нагрузку подобного явления. Понятное дело, что сама именно история массовых и организованных путешествий насчитывает чуть больше ста лет, веками какие либо перемещения по свету были уделом только очень богатых или очень рисковых людей. Но в нынешние времена - особенно с учетом вирусной проблемы - все фактически оказалось перевернутым с ног на голову. Итак, что же натворил таинственный вирус за четыре месяца своего триумфального шествия по нашей планете? Отбросим всю остальную экономику, психологические проблемы сотен миллионов людей, массовую безработицу и прочие разрушительные последствия, так называемого всемирного карантина. Который был невидимой и никому неведомой рукой навязан абсолютно всем - и тем, кто к болезни не имел никакого отношения, и тем, кому от нее вроде бы действительно было в эти прошедшие недели худо. Прекращены полеты между странами, которые по-прежнему практически по всему миру так до сих пор и не возобновлены. Бесчисленные массы людей перемещались между странами, стремились еще совсем недавно в теплые края из холодных, покупали собственность в комфортных для жизни уголках нашей планеты - и вдруг всех их от дальних перемещений отрешили. Да, возобновлены полеты между соседними странами (кое-где). Летают самолеты внутри США, Европы и ряда государств Азии. Но в целом даже крупные и сидящие на государственном бюджете авиакомпании понесли и несут по сей день неслыханные потери. И неизвестно, вылезут они из глубочайшего кризиса до конца года или попросту загнутся. Закрыты для выдачи виз сотни посольств по всему миру. Чтобы попасть куда-то десяткам миллионов людей по-прежнему нужны позорные по своей сути визы, то есть некое снисходительное разрешение тем, кого решено не пойми кем «осчастливить» возможностью куда-то за свои деньги полететь-поехать. Консульства не работают, визы не выдаются, соответственно и народу въехать куда-то как туристу шансов никаких. Огромное количество стран по-прежнему не выпускает своих граждан за границу. Вот это уже не просто барьер, а во многом и умышленная попытка переключить свое собственное население на расходование «путешественных денег» исключительно на своей национальной территории, а не по всяким забугорным экзотикам. Какая разница, что для кого-то открылись вроде бы страны Евросоюза, принимает туристов Турция и вроде бы готов это сделать с августа Египет. Покинуть-то свою собственную страну люди не могут - нет полетов, запрещен выезд своими властями, и когда что-либо в этом плане поменяется - а вирус его знает! Отели, турфирмы, туроператоры, гиды, водители и все остальные-прочие, которые работали в туристической индустрии по всему свету до пришествия коронавируса. В целом ряде стран это чуть ли не половина всей национальной рабочей силы. В Испании и Италии - двух странах Европы, наиболее популярных у туристов по всему свету - именно туризм давал по 13-15 процентов ВВП, и в нем работало до 20 процентов всей рабочей силы страны. Что теперь? А ничего - нет туристов, нет работы, почти все закрыто и неизвестно когда откроется (если это вообще когда-нибудь произойдет). В тех же карибских странах, на курортах Тихого и Индийского океанов на туризме была завязана жизнь практически всего местного населения. Теперь же роскошные многозвездочные отели стоят пустыми, никто туда не может добраться, продукты невозможно привезти из других стран, да и для кого их везти? А весь персонал, который годами тренировался и готовился для того, чтобы удовлетворять любое желание и причуды гостя, отныне может свою вышколенность и натренированность демонстрировать только собственной родне и близким. Потому как других клиентов на обозримую перспективу явно не видать. Рестораны, музеи, парки аттракционов, сафари со зверюшками и плавание на круизных судах. Даже упоминать больно и трагично. Все это без обычных посетителей, туристов и на них похожих со всего света просто загнулось. Кто-то, конечно, выжил, кому-то помогло немножечко правительство, у кого-то была запасена заначка на «черный день». Но все эти счастливчики - капля в море полнейшего хаоса и развала, который постиг все вышеперечисленные туристические удовольствия. Которые, если когда-нибудь и восстановятся даже в минимальном объеме, то только когда-нибудь. Не раньше. И, наконец, деньги. Во всем заразительном вирусном ажиотаже на нашей планете именно финансово пострадали все. И те, у кого было мало денег и на путешествия даже по собственной стране средств особо не хватало. И те, у кого денег было вполне достаточно на 1-2 вояжа в год с семьей куда-нибудь к теплым морям поближе. Теперь даже при наличии средств эти люди десять раз подумают, а стоит ли куда-то ехать вообще (не только далеко от дома), если в любой момент тебя может настичь то ли вторая, то ли десятая волна вируса, от которой не будет спасения. Вот германский МИД выставил всем тем, кого вывез с экзотических курортов в марте из числа своих сограждан неслабые счета на оплату. То есть сами себя отправили на, те же Карибы, потом там застряли, правительство Германии вам помогло вернуться из курортной западни, так вот сейчас будьте добры заплатить за оказанную помощь. А глядя на немцев аналогичным образом теперь решили поступить государственные структуры России и Украины. Тогда зачем даже с деньгами куда-то ехать, да тем более за рубеж? А вдруг опять засада-ловушка, и придется последние кровные потратить не пойми зачем и для какой цели? Путешествия - это причуда избалованных, А мы, чай, люди простые, скромные и неприхотливые Не менее любопытные изменения произошли за эти вирусные месяцы и с морально-этическим восприятием самого факта куда-то поездки, путешествия и просто отдыха вдали от шума и суеты домашних. Сначала модно было ссылаться на неких барских отпрысков, каких-то леди и джентльменов, богатых и здоровых, которым от невыносимой скуки и безделья хотелось немного развеяться, и смотаться в диковинные края за экзотикой и надолго запоминающимися впечатлениями. Потом богатых оставили в покое, бояр да лордов вроде тоже - пусть, дескать, живут в свое удовольствие, и принялись корить-осуждать представителей так называемого «цивилизованного среднего класса». Вроде как за время расцвета потребительской экономики они, мягко говоря, разбаловались, попривыкли к разным Мальдивам да Сейшелам. Так вот пусть теперь облагораживают свой ум-интеллект в деревенской глуши. Переезжают на лоно природы, сдают квартиру в городе кому-нибудь из «понаехавших», а сами - в поля да на просторы речные-луговые. Но теперь и в деревню, оказывается, не за чем ехать. Какой от этого толк? Свежим воздухом дышать? А пусть городские жители облагораживают местные парки да скверы. В речке покупаться да в лес за грибами сходить? А известно ли вам, что вода в реке может быть еще поболее зараженной, чем при вирусном чихе в метро? А знаете ли вы, что грибы лучше чистые да помытые, да еще обработанные разными дезинфекцирующими веществами купить в магазине? А рвать в лесу грибы - значит тем самым наносить ущерб природе, которая итак человеком скоро будет полностью уничтожена. Стали даже критиковать тех, кто в кругу карантинных друзей с тоской да ностальгией вспоминал как «некогда, в общем, до пришествия коронавируса» имел тенденцию ездить по Европам, ходить там по музеям и даже - кому сказать, так и не поверят - наслаждаться круизами по Нилу к пирамидам древнеегипетским. «Все, уважаемый, забудьте обо всей этой психологической глупости. Отныне - только квартира родная, садик-скверик у подъезда, и грибочки-огурчики из магазина напротив. И никаких пустых, ничего не дающих кроме денежных расходов путешествий». Самое интересное то, что если раньше было очень модно и престижно похвастаться последними фотками-картинками из поездки «куда-нибудь туда», то сейчас все из теоретических путешественников чьей-то неведомо никому волей превратились в домашних сидельцев. А поскольку всех нас пугают новыми волнами, приступами и даже разновидностями различных заразных заболеваний (то что-то там водится черное в Монголии, то непонятного цвета и происхождения - опять из Китая), то, может быть, действительно пора на чисто поведенческом уровне поставить крест на всех наших путешественных страданиях? В конце концов была в советское время такая передача как «Клуб кинопутешественников». Когда никуда не выезжавшим миллионам людей по телевизору показывали разные чудеса-удовольствия из дальних земель да краев диковинных. Вот смотрите как там живут люди, звери и прочие. И люди смотрели. Пусть у самих не было возможности увидеть сие воочию, так зато другие, что видели, нам об этом расскажут. Вот только в нынешней ситуации скоро тех, кто что-то видел, просто не останется. А рассказы про Индию или Перу будут в недалеком будущем восприниматься как личное оскорбление и попытка унижения слушающего. Человек живет воспоминаниями. И впечатлениями от увиденного по жизни Что же получается в результате? Будущее мирового туризма и всей индустрии отдыха и путешествий остается в полном мраке. Когда полетят самолеты, полетят ли вообще и на каких условиях для пассажиров (речь идет именно о международных полетах, потому как именно они - главный двигатель перемещения людей между странами и континентами) никто толком не ведает. Никаких конкретных даже приблизительных дат нет. А те, что озвучиваются разными чиновниками от транспорта - по большей части гадания да выдача желаемого за реально осуществимое. Смогут ли вернуться на довирусный уровень отели - особенно роскошные и строившиеся исключительно под богатых и здоровых посетителей - непонятно. В той же Америке помимо приезжих туристов есть огромный внутренний туристический рынок - как никак это население в 330 миллионов. Но даже по самым оптимистическим оценкам вернуться на довирусный уровень они смогут не раньше лета следующего года. И то если не будет новых зараз, вирусов, чумы с оспой и прочего. А ведь еще с этой волной коронавируса в мире не особо разобрались. Примерно 70 государств мира сообщают о новых вспышках заболевания вирусом, опять вроде как переполненные госпитали, врачи жалуются на нехватку медицинских препаратов и оборудования. Тогда о каких путешествиях можно вести речь? Поэтому один из американских сенаторов выдвинул предложение обязать американские авиакомпании не продавать места в самолетах посредине ряда, чтобы пассажиры тем самым соблюдали «социальную дистанцию». Соответственно и стоимость билетов авиакомпании сделают выше, тогда и летать желающих будет еще меньше, чем сегодня. Просто на грани полного разорения в туристическом плане оказались африканские страны. Путешествия-сафари по части личных незабываемых впечатлений уникальны, и нигде больше в мире недоступны. Но основной контингент туристов в Африке - среднего класса европейцы и американцы с марта не летит, туры на осень один за другим отменяются. Зимой тоже непонятно, будут ли рейсы, и хватит ли у людей денег, чтобы потратить по 5-6 тысяч долларов с человека на покупку за африканские впечатления. А вот в том, что касается постсоветских стран, то здесь, думаю, никакие общие рамки рвущихся за экзотикой или просто новыми впечатлениями, чем объясняется страсть к перемене мест у тех же европейцев, не работают. Вот в марте только по официальным данным в «дальней загранице» застряли около полумиллиона граждан постсоветских государств. То есть эпидемия уже надвигалась, в воздухе явно пахло бедой, но соблазненные скидочными ценами за экзотические туры люди плюнули на элементарную осторожность - и рванули в дальние края. Откуда потом месяцами не могли выбраться. Помнится, много было откровенно злорадствующих публикаций о том, что, мол, так им и надо. Вот откуда у рядового человека деньги, чтобы полететь на две недели в Австралию или Новую Зеландию? Ах, Мальдив вам захотелось - вот и сидите там, платите из собственного кармана за возвращение частным самолетом по 15 тысяч долларов за билет в один конец. Однако не все тут так уж просто. Почему полетели, и неужели ничего не опасались? Да все по-житейски банально. У подавляющего количества населения постсоветских стран (что Казахстан с Россией, что Украина с Арменией - отличаются они только небольшими числовыми по масштабам вариациями) - очень трудная жизнь. Она была непростой и при единой стране, а сейчас во многих случаях и у многих она стала еще сложнее. И это не имеет значения - какая у тебя зарплата, в какой сфере трудишься, кто в стране конкретно первое лицо, а кто - второе. Постоянный стресс, скучные и похожие друг на друга будни. И постоянно хочется как-то все это хотя бы на короткий срок изменить, расслабиться и набраться новых, более светлых и позитивных впечатлений. Именно поэтому из провинциальных городов, где не так много радостей и удовольствий люди пусть на неделю, но едут в теплые края, за экзотикой, чтобы хотя бы на короткий срок, но ощутить себя немножко начальниками, желанными гостями, свозить к радостям жизни своих детишек, и самим хотя бы чуточку побыть повыше каждодневной рутины и обывательщины. Вот поэтому и поехали (а не только потому, что в марте перед началом вирусной эпопеи туры были намного дешевле). И, как мне кажется, ничуть об этом при всех перенесенных невзгодах и издержках не жалеют. Вне всякого сомнения, удар, который нанесен эпидемией таинственного вируса, который пока и не думает отступать, по индустрии путешествий и туризма был мощнейшим. И мерять его надо вовсе не в миллиардах денежных знаков различного номинала и наименований, а в том колоссальном моральном и психологическом ущербе, который нанесен не только катающейся за границу по делу и без такового элите, но и по рядовым гражданам. Для которых поездки в отпуск, короткую командировку, на конференцию или симпозиум были частью тех пусть маленьких, и не очень заметных внешне радостей, на которых, собственно говоря, и базируется столь хрупкое и уязвимое понятие, как человеческое счастье. И это, пожалуй - единственное, что все-таки поможет сохранить и туризм, и путешествия как таковые вне зависимости от того, сколько волн этого и любого нового вируса всем нам еще предстоит, вполне возможно, в будущем пережить.