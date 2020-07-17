Айя-­София ­ снова мечеть!

Турция воспользовалась своим суверенным правом и обещает сохранить доступ туристам Махамбет АУЕЗОВ ИТАК, на прошлой неделе Турция, наконец, решила судьбу, наверное, самого знаменитого памятника архитектуры на своей территории - построенной, как православный собор, затем превратившейся в мечеть, а потом - в музей Айя-Софии. В прошлую пятницу высший административный суд страны отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года, согласно которому там был создан музей и прекращены поклонения. Сразу после решения суда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче Айя-Софии в юрисдикцию Управления по религиозным делам (также известного, как Диянет). «Как и все наши мечети, Айя-София будет держать свои двери широко открытыми для местных жителей и иностранцев, для мусульман и немусульман… Окончательное решение относительно статуса Айя-Софии - за турецким народом, не за другими. Это наше внутреннее дело», - сказал Эрдоган. Тысячи стамбульцев пришли в тот день к Айя-Софии, чтобы услышать первый азан с минарета возвращенной мечети. «Проклятие султана Фатиха над турецким народом и государством снято!», - скандировали толпы людей. Речь идет о завещании султана Мехмеда II, завоевателя Константинополя, превратившего собор Св.Софии в мечеть. Он пригрозил проклятием всем и каждому, кто отменит его решение. Многие были уверены, что это проклятие довлело над Турцией с 1934 года… Завещание Султана Мехмеда II Фатиха относительно статуса Айя-Софии. «Относительно моего Вакфа Айя-Софии: - если кто-то изменит мое решение о превращении Айя-Софии в мечеть; - изменит или отменит хотя-бы один пункт Вакфа Айя-Софии; - будет порочить без стеснения или под любым скрытым предлогом приостановит работу Вакфа (мечети) Айя-София; - подделает оригинал Вакфа (завещания). Цели Вакфа не могут быть пересмотрены или преобразованы; - если кто-то решит сэкономить деньги Вакфа, противоречащим Шариату действиями; - если кто-то аннулирует статус мечети и подделает документы; - если кто-то оформит право на попечительство или путем обмана оформит Вакф на собственный счет; Я заявляю о том, что все они совершат большой Харам (запретное действие по Исламу) и заслужат грехи. В связи с этим, кто изменит этот Вакф: Да пребудет с ним проклятие Аллаха, Пророка, ангелов, всех правителей и даже всех мусульман, и пусть их наказания не уменьшатся, и пусть на их лица не будут смотреть в день Хашра (День Сбора всего человечества в конце времен). Пусть будет грех на том человеке (группе людей), кто, зная эти строки (завещания), все равно изменил статус и условия Вакфа. Им уготованы мучения [от] Аллаха. Аллах - Слышащий, Знающий». Как известно, решение Анкары вернуть Айя-Софии статус мечети, которой она была на протяжении 482 лет, вызывало критику со стороны ряда христианских церквей и стран, в частности Греции, ЕС, Русской православной церкви. Теперь к ней присоединились представители Египта и ОАЭ, у которых с Турцией натянутые отношения из-за поддержки Эрдоганом международного движения «Братья-мусульмане», запрещенного во многих арабских странах и внесенного ими в список террористических организаций. Едва ли не единственной арабской страной, которая сохраняет теплые и тесные отношения с турками, остается Катар, по-прежнему пребывающий в блокаде со стороны своих соседей по Персидскому заливу. Отвечая на критику, власти Турции заверяют, что никто не будет лишен доступа к памятнику архитектуры из-за нового статуса, а убранство бывшей церкви - не пострадает. Как заявил, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, «представители всех религий будут иметь доступ к религиозному и культурному наследию собора Святой Софии, включая мозаики, христианские иконы, фрески с изображением Христа и геометрическим орнаментом». Турецкие власти делают акцент на том, что теперь, после восстановления статуса мечети, туристу смогут посещать Айя-Софию бесплатно (раньше цена была 60 лир). Внутри будут установлены специальные туристические коридоры, чтобы туристы не испытывали затруднений. В Стамбуле подчеркивают, что богослужения не мешают статусу объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО точно также, как это происходит, например, с Собором Парижской богоматери или сотнями других исторических церквей по всей Европе. По словам Калына, православные христиане, как и представители других религий, смогут беспрепятственно посещать бывший собор Святой Софии, восстановительные работы по историческим изображениям в котором проводились еще в 1847 году, когда османский султан Абдул-Меджид I поручил швейцарским архитекторам Гаспаре и Джузеппе Фоссати провести реставрацию Айя Софии и восстановить внутреннее убранство. Братья Фоссати проводили реставрационные работы на протяжении двух лет, при помощи нескольких сотен рабочих, которые занимались восстановлением древних византийских мозаик. Многие из них пострадали задолго до того, как Константинополь был взять турками. Дело в том, что в 741 году императором Византии стал Константин V, сын императора Льва III Исавра, известный не только своими военными талантами, но и фанатичным неприятием икон, унаследованным от отца. Иконоборцы считали почитание икон идолопоклонством, и уничтожили тысячи икон, мозаик, фресок, расписных алтарей и изваяний во многих храмах по всей империи. При Константине V в 754 году был проведен Иконоборческий собор, где были закреплены все эти запреты, а также отдельное поклонение Богоматери и святым христианской церкви. В тот момент внутреннее убранство Айя-Софии сильно пострадало, также, как и в 1204 году, когда Четвертый крестовый поход западноевропейских крестоносцев с подачи Венеции неожиданно переориентировался с войны против мусульман на захват Константинополя. Так что 30 мая 1453 года, когда в Собор Св.Софии вступил султан Мехмед II, его внутреннее убранство давно уже не было похоже на то, что было в период расцвета Византии, во времена императора Юстиниана, построившего этот храм, как зримое выражение величия христианской империи. По легенде, кесарь потратил три годовых дохода своей державы на возведение этого храма, а когда он был закончен, он воскликнул: «Соломон, я превзошел тебя!». Юстиниан имел в виду первый Иерусалимский храм, построенный, по легенде, при царе Соломоне, сыне Давида. Кстати, с Иерусалимом Айя-Софию роднит не только это. Само восстановление мечети в этих стенах президент Турции называет ответом на признание Соединенными Штатами Америки аннексии Восточного Иерусалима, который по решению ООН должен был стать столицей Арабского государства. Есть еще один любопытный географическо-религиозный факт: именно из Стамбула направление на киблу - Каабу в Мекке - куда молятся мусульмане, проходит через аль-Кудс, как по-арабски именуется Иерусалим. Как известно, первое время мусульмане тоже молились в направлении Иерусалима, где произошло чудо вознесения Пророка Мухаммада на небеса. Таким образом, именно из стамбульских мечетей мусульмане молятся в направлении обеих кибл, находящихся на одной прямой. Реджеп Тайип Эрдоган прямо говорит: «Возрождение Айя-Софии - предзнаменование освобождения мечети Аль-Акса в Иерусалиме». При этом, власти Турции заверяют, что когда процесс преобразования Айя-Софии будет завершен через полгода, внутри будет использована специальная техника освещения, при которой христианские фрески, мозаики и символы не будут видны во время намазов, но доступны для обозрения в любое другое время. Первый же коллективный намаз в Айя-Софии ожидается 24 июля. И это тоже весьма символическая дата. Дело в том, что именно 24 июля 1923 года был подписан Лозаннский мирный договор, закрепивший уничтожение Османской империи и ее распад на национальные государства. За три года до этого стране навязывался еще более кабальный Севрский договор, который предполагал создание на территории Анатолии маленькой и зависимой от Антанты страны с турецким большинством, а также передачи значительных территории Армении, Курдистану и Греции, с утратой Стамбула и Дарданелл. Благодаря тому, что турецкие военные во главе с Мустафой Кемалем сумели отстоять территорию современной Турции, Севрский договор был заменен на Лозаннский, менее кабальный, но от этого не менее обидный для национальной гордости наследников османов. Многие в Турции уверены, что в 2023 году действие договора завершается, и хотели бы пересмотреть территориальные уступки по нему, в частности, расширить границы своей страны в Эгейском море, а также на юге и востоке страны, где лежат в руинах сирийская и иракская государственность. Анкара уже контролирует север Сирии, где защищает от войск режима в Дамаске территории вдоль границы, населенные преимущественно суннитским населением. В 2016 году, выступая в Анкаре, президент Эрдоган заявил: «В 1920 году они нам показали Севр (Севрский договор), в 1923 году вынудили к Лозанне (Лозаннскому договору). Кое-кто пытался ввести нас в заблуждение, представляя Лозанну в качестве победы. Разве это победа? Они (острова) были нашими, там наши мечети, а мы все еще обсуждаем будущее континентального шельфа в Эгейском море, границ морского и воздушного пространства, до сих пор боремся за это». Таким образом, пересмотр статуса Айя-Софии - это органическая часть процесса ревизии всего того, что было заложено светскими основателями Турецкой республики. О том, насколько такие действия отвечают современным чаяниям граждан страны, можно судить по социологическим опросам поддержки возврата Айя-Софии статуса мечети, которая колеблется в районе 73%. Сам президент Эрдоган не устает подчеркивать символизм восстановления мечети, а также тот факт, что речь идет не о церкви, а о музее. «Мы приняли решение об изменении статуса Айя-Софии, основываясь на мнении нашего народа, а не на том, кто, что про нас скажет… Мы исполнили волю 83 миллионов наших граждан. В 1934 году кто превратил ее в музей? А сейчас мы исправляем эту ошибку. Это наше суверенное право», - сказал он. Парируя доводы критиков, он также заявил: «При Фатихе (султане Мехмеде II Завоевателе) она была принята в разрушенном виде и затем превращена нами в сокровище. В течение веков за ней ухаживали, расширяли, делали ещe красивее. Пусть никто не волнуется, мы продолжим сохранять Айя-Софию как сокровище, ее культурную ценность… У нас ни в коем случае нет вражды к представителям других религий - наоборот, есть уважение. У нас в 4-5 раз больше культовых строений для немусульман, чем в Европе для мусульман». Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу привел такой довод на критику решения Анкары со стороны Европейского союза: по его словам, в Испании, где «есть церкви, которые исторически были возведены в качестве мечетей», «однако Турция не критикует Испанию и не требует вернуть строениям исторический статус мечети». Для Турции Айя-София также важна и как часть собственно турецкого архитектурного наследия и истории, выраженная в пристроенных к зданию собора минаретах, два из которых были возведены легендарным Мимаром Синаном. Кроме того, в этом комплексе захоронены 43 члена османской султанской фамилии, начиная с султана Селима II, сына Сулеймана Великолепного и султанши Хюррем (Роксоланы). Соединение полукруглых купольных форм Айя-Софии с тонкими, стрелообразными минаретами и стало основой всего османского архитектурного стиля в области строения мечетей. Как отметил глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш, «решение о возвращении собору Святой Софии статуса мечети имеет важное символическое значение для всего исламского мира». Также он сообщил, что в комплексе Айя-Софии будет возрождено и медресе, которое существовало там ранее. Диянет уже объявил о назначении двух имамов и четырех муэдзинов в Айя-Софию. Сообщается, что внутри мечети будет круглосуточно читаться Коран, а на полу будет расстелен огромный молитвенный ковер с антибактериальными свойствами для предотвращения распространения коронавируса. Первым имамом мечети Айя-София станет Феррух Муштуэр, турок боснийского происхождения. Сообщается, что Феррух Муштуэр родился в турецком городе Кютахья в 1971 году, где он завершил начальное и среднее образование (он является хафизом Корана). Раньше он был имамом мечети Йени Джами в Стамбуле, но также часто приезжает на историческую родину в Боснию и Герцеговину, так как не утратил связи с исторической родиной. С 2006 по 2010 имам Феррух работал в Австрии. В 2013 году принимал участие в международном конкурсе чтецов Корана в Кувейте. Имам Айя-Софии женат и имеет троих детей. Именно имам Феррух читал суру «Фатх» внутри Айя-Софии еще до ее повторного открытия. Балканские корни имеет и назначенный муэдзин, 27-летний Альпджан Челик. Этот хафиз Корана родом из македонской столицы Скопье (Ускюп). Происшедшее в Турции событие, без сомнения, оставит свой глубокий след в мировой истории и культуре. Оно также играет важную роль для всех мусульман мира, в том числе и казахстанцев, которые теперь смогут посетить вчерашний Второй Рим, Стамбул, с целью религиозного туризма, чтобы преклонить колени на камнях, которые помнят прикосновения легендарных султанов, воинов, ученых и героев.