Призрак нищеты

Растет в Казахстане «Во время революции нищета бывает одновременно и причиной и следствием». Виктор Гюго, «Отверженные» НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ Всемирный банк распространил доклад о негативном влиянии, которое оказал COVID-19 на экономику Казахстана, в котором дает неутешительные прогнозы. «В 2020 году экономика Казахстана впервые с конца 90-х годов может сократиться на 3%, после чего последует умеренное восстановление на 2,5% в 2021 году», - предполагают эксперты. Они проанализировали государственную политику по противостоянию пандемии и видят одну из главных угроз ситуации в быстром росте бедности, точнее сказать, нищеты. «Власти приняли упреждающие меры для сдерживания пандемии COVID-19, а накопленные бюджетные резервы позволили правительству ввести пакет мер по смягчению воздействия COVID-19 на экономику, - считает Самсу Рахарджа, Старший экономист, Офис Всемирного банка в Казахстане. - Однако, слабый спрос и цены на нефть, а также затяжная пандемия представляют собой серьезные риски для экономических перспектив. Вероятно, властям целесообразно рассмотреть возможность использования имеющихся ресурсов для предоставления дополнительной помощи бедным и уязвимым слоям населения, защиту производственных активов и ускорение реформ в поддержку восстановления экономики». «По предварительным оценкам, уровень бедности может увеличиться в 2020 году с прогнозируемых 8,3% до 12,7% - это означает, что дополнительно 800 тысяч людей окажутся за чертой бедности. Ожидается, что шок для рынка труда в Казахстане, в результате, как самой пандемии, так и мер по ее сдерживанию, будет иметь суровые последствия для занятости, особенно в отраслях, использующих труд работников низкой квалификации. Неравный доступ к качественному образованию, особенно во время карантина, может негативно повлиять на развитие человеческого капитала особенно на социально-уязвимые слои населения», - сообщается в пресс-релизе ВБ. Причем, судя по всему, этот международный институт считает показатель не относительной, а абсолютной бедности - крайней нищеты, когда люди живут менее чем на $1,9 в день. В целом же, по принятой методике международных организаций, для стран со средним уровнем ВВП на душу населения, показатель черты бедности находится на уровне $3,2 в день. Для стран с высоким уровнем этого показателя нищета начинается за порогом ниже $5,5 в день. Для семьи из 4 человек (родители и 2 ребенка), это $660 долларов в месяц, по курсу Нацбанка, это почти 272 тысячи тенге. В прошлом году в ноябре в национальном докладе «Казахстанские семьи- 2019», подготовленного общественным фондом «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» приводился опрос, согласно которому около 84% семей в стране зарабатывают меньше этой цифры. Если же пересчитать по $3,2, то месячная цифра будет $384 или 158 тысяч тенге. По цифрам прошлого года из упомянутого источника только чуть более 20% семей имели доход примерно этого уровня (от 128 тысяч до более 500 тысяч). Исходя из $1,9 доллара в день, семья должна иметь доход $228 или около 94 тысяч тенге. Цифры получаются вполне похожими: «…25,5% имеют доходы от 42,5 тысяч до 85 тысяч тенге, 23,9% указали, что получают от 86 тысяч до 127,5 тысяч на семью». Таким образом, все равно получалось, что примерно половина усредненных домохозяйств балансировала на грани или пребывала за порогом нищеты и безо всякого COVID-19. Официальный же уровень бедности по стандартам казахстанской статистики на вторую половину прошлого года был всего 4,3% населения. Казалось бы, такая разница должна возникать из-за того, что черта бедности, согласно приказу Минтруда и соцзащиты населения определяется, как «70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи». На ноябрь 2019 года прожиточный минимум был 32,176 тенге, а 70% от него, то есть черта бедности пролегала по линии 22,523 тенге или примерно $57 в месяц на человека. Для семьи из 4 человек это составляло $231 или около 90 тысяч тенге. От показателя ВБ в $1,9 доллара это отличается всего на 4,000 тенге. Почему же в вопросе бедности официальная статистика (4,3%) и независимый опрос семей (до 50%) настолько отличаются? Если честно, то оставим этот вопрос риторическим. Сейчас, после этих игр с COVID-19 статистикой и неизвестными пневмониями, мы понимаем, что отличать «зерна» от «плевел» не только сложно, но и поздно. В этом году ВБ прогнозировал для Казахстана 8,3% бедных (по факту - нищих), но поднял эту цифру из-за COVID-19 до 12,7% (в пересчете на количество граждан - 2,3 млн. человек). Это конечно, ниже рекордных 19,8% в 2016 году (опять же, не по национальной статистике, а по данным ВБ), но тоже очень и очень много, а самое главное - очень быстро. При этом на прошлый год ВБ прогнозировал 17% бедных (более 3 млн. человек). Официальная статистика на этот год пока отражает доходы населения как-то кривовато: «Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в мае 2020 г. составили 108,808тенге (предварительные данные), что на 4,8% выше, чем в мае 2019 г., реальные денежные доходы за указанный период снизились на 1,8%». В итоге придется ориентироваться именно на прогнозы ВБ, который отмечает, что «экономические последствия COVID-19 стали крупнейшими для экономики Казахстана за последние почти два десятилетия и уже оказывают существенное негативное влияние на ее рост». Важный момент - эксперты тесно увязывают рост нищеты и дополнительные риски от коронавируса для образования. «Уровень потерь в образовании и обучении вследствие COVID-19 будет оказывать влияние на экономику на протяжении десятилетий. Это влияние оценивается в 2,9%, что приведет к общему экономическому ущербу на сумму до 1,9 млрд. долларов США в год, - отметил Жан-Франсуа Марто, Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане. - Необходимо уделить первоочередное внимание образованию и развитию навыков, увеличению финансирования сферы образования, восстановлению обучения для учащихся, которые больше всего потеряли во время пандемии. Это означает, что расширение доступа к качественному дистанционному образованию и среднесрочная модернизация образования будут иметь решающее значение для смягчения ожидаемого снижения качества человеческого капитала в Казахстане, вызванного пандемией». Отдельно в докладе отмечается, что «в Казахстане пандемия COVID-19 оказывает существенное негативное воздействие на обучение и ведет к увеличению числа функционально неграмотных учащихся», число которых возрастет с 64% до 67% (!). А снижение грамотности - это снижение доходов, то есть еще один оборот спирали нищеты. Что в сухом остатке? В сухом остатке у нас быстрый рост обнищания населения на фоне продолжающихся строгих ограничительных карантинных мер и ослабленной экономики, сопровождаемый сокращением возможностей для детей и молодежи получать образование, что еще более уменьшает шансы для социально-незащищенных слоев населения разорвать порочный круг бедности. Что можно и нужно делать? Обеспечить выживание населения (например, через предоставление соцпомощи в 42,500 для всех, обращающихся за ней, как это предлагает мажилисмен Азат Перуашев) и качественное включение всех (особенно жителей отдаленных регионов и малообеспеченных) учеников и учителей Казахстана в образовательный процесс в формате онлайн. Государство должно сегодня взять на себя задачу обеспечения населения интернетом, качественными гаджетами, электричеством и водой, едой, лекарствами всех представителей уязвимых слоев населения, чтобы избежать долгосрочных последствий текущей нищеты. Игры в статистику тут не помогут. Власти должны просто выбрать - готовы ли они потерять 2-3 миллиона граждан, которые будут вычеркнуты из будущего страны, маргинализуются и на десятилетия вперед будут обречены влачить самое жалкое существование?