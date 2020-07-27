Министерство интернета

и вызовы карантина Владимир ИВАНОВ НЕПОЛНАЯ замена руководства министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на этой неделе оставила много вопросов: снят ли Аскар Жумагалиев по отрицательным основаниям? Как это связано с уголовным делом против «высокопоставленных чиновников» этого ведомства? Почему Багдата Мусина назначили не новым министром, а заместителем и - одновременно - исполняющим обязанности? Ну, и самое главное: когда в стране будет нормальный интернет и не «крякнет» ли доступ к всемирной сети вместе с разрекламированными государственными сервисами вновь первого сентября? После введения режима ЧС и карантина в Казахстане качество услуг интернет-провайдеров резко упало. Полностью или частично в режим онлайн были переведены многочисленные государственные органы, ЦОНы, частные компании, банки, университеты и школы. Засевшие на изоляции граждане тоже в основном сидели в интернете, поскольку телевиденье уже давно утратило свое значение в качестве развлечения и источника информации. Насколько можно понять, параллельно государственные органы начали проводить большую реформу в системе своих официальных сайтов, которые начали собирать на едином портале gov.kz. В итоге, существующие системы доступа к всемирной сети просто перестали справляться со своими функциями. Многие государственные услуги тоже оказались недоступны. Проблемы с интернетом констатировал даже президент Токаев на заседании Госкомиссии по ЧП в апреле. «С переходом граждан в карантинный режим и внедрением дистанционного обучения в школах и университетах интернет-система не выдержала испытания на прочность, так называемого стресс-теста. Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования вынуждено перейти на уроки по телевидению, разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, «крякнулась». В E-gov также наблюдались перебои», - отметил Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что «нам следует извлечь уроки из этих ситуаций, подготовить анализ просчетов, злоупотреблений». «Но главное - подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень , чтобы в реальности иметь цифровое государство, - заявил президент. - Следующий год должен пройти под знаком эффективной цифровизации нашего государства. С учетом нового опыта Госпрограмму «Цифровой Казахстан» следует пересмотреть, естественно, без дополнительных финансовых затрат. Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими. Работу по разработке реформ надо начать уже сейчас». Впрочем, сам министр Жумагалиев отрицал, что проблемы есть на его хозяйстве. Отвечая на критику пользователей по поводу срыва обучения через Zoom, а также сбои в работе онлайн-дневников Kundelik.kz он возложил вину на саму программу и не умеющих пользоваться интернетом сограждан. «Система Zoom - неспециализированная программа для услуг обучения. Что произошло 1 апреля? Сервис Zoom не выдержал такого большого количества запросов. При этом наши каналы связи были задействованы на 80%. Мы эту нагрузку могли выдержать», - заявил он. По словам министра, с доступом к сети в Казахстане возможны лишь «краткосрочные сбои», а проблемы таких сайтов, как kundelik связаны с одновременным входом «более двух миллионов» пользователей, которые, к тому же, плохо разобрались, как с этим сервисом работать. «Из-за отсутствия навыков люди не знают, какую кнопочку нажать, не понимают. В этой связи есть дискомфорт. Но привычка - дело быстрое, через неделю все научатся пользоваться системой и привыкнут», - отметил министр. Впрочем, в итоге надо признать, что четвертую четверть наши дети отучились больше формально, чем реально. Части школьников так и пришлось вместо доступа к знаниям и своим учителям онлайн смотреть уроки по телевизору. Оценки в итоге никому не занизили, но было очевидно, что объем знаний, который получили дети, сильно сократился. В итоге, демонстративно отказавшись «разгонять» Кабмин, президент Токаев все же принял персональное решение по министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Вопреки традиции новостей о кадровых перестановках, новость об уходе Аскара Жумагалиев обошлась без формулировки «в связи с переходом на другую работу», что как бы считалось своего рода почетным выходом. На сайте Ак-Орды эта информация вообще прошла одной строкой: «Указом Главы государства Жумагалиев Аскар Куанышевич освобожден от должности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан». Ни причин, ни смены, ничего не сообщалось. Кстати, в таком же формате было выдержано сообщение об увольнении Биртанова. Напротив, назначение Цоя сопровождалось неким подобием протокольного распоряжения. И в этом плане опять же бросалось в лицо то, что Багдата Мусина представил общественности не президент, а премьер-министр. И вообще, это довольно странно снимать министра, а назначать не нового человека на эту должность, а нового заместителя, который получает статус и.о. Все это довольно нетипично для практики казахстанской государственной службы. Остроту всему этому придало заявление 21 июля ( на следующий день после увольнения Жумагалиева) председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. «Анализ лучших практик борьбы с коронавирусом показал, что страны с развитыми и реально функционирующими государственными электронными сервисами, такие как Южная Корея и Сингапур, сумели быстро обуздать пандемию. Именно поэтому нам необходимо максимально погрузиться в реализацию государственной программы «Цифровой Казахстан», не допустив хищений бюджетных средств. В настоящее время мы расследуем два уголовных дела по цифровизации в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств цифрового развития и образования и науки», - отметил глава силового органа. Все это выглядит так, будто президент отправил Жумагалиева в отставку именно по отрицательным мотивам. Однако, сам бывший министр не проявляет какого- либо чувства вины. Комментируя свой уход в аккаунте на Facebook, он написал: «Думаю, всем вместе нам удалось сделать немало. Я видел, с каким усердием и огнем в глазах весь коллектив министерства и сотрудники наших подведомственных организаций буквально бились за оцифровку каждой услуги, за каждую интеграцию, доказывая ее важность и значение, чтобы облегчить жизнь казахстанцев. Здесь, в ФБ, я старался быть максимально открытым, рассказывал вам о планах, результатах. Надеюсь, это было полезно. Спасибо всем за дружбу, за ваши идеи и комментарии, которые нередко помогали решать проблемы. Отдельно хочу поблагодарить «цифровых комиссаров» — наших независимых общественных активистов, руководителей НПО, блогеров, — за постоянный фидбэк, журналистов — за то, что всегда рассказывали о нашей работе, и депутатов — за поддержку наших инициатив». Сам сменщик Жумагалиева - Багдат Мусин тоже предельно лаконичен. «Очень ответственный участок, тем более в период пандемии. Доверие Президента обязывает прилагать максимальные усилия на новом участке работы», - написал Мусин в своем аккаунте на Facebook. Также он обратился со словами благодарности к своему предшественнику: «Прежде всего, хочу поблагодарить Askar Zhumagaliev. Я долгие годы работал под его началом. Под его руководством отрасль связи и IT-сфера вышли на качественно новый уровень. Очень многому у него и учился». Здесь все выглядит, будто никаких проблем с подведомственным министерству хозяйством нет, все тихо, мирно и вообще пастораль. Правда, реальность говорит, что это не так. Первое сентября еще впереди, а сбои в доступе к сети по-прежнему часты. Заявленная скорость подключения часто реально намного ниже, и тут даже эфиры парижского изгнанника совершенно не причем - пользователям сети он практически не интересен. Да, и уголовные дела, как уже говорилось выше, касаются именно цифровизации, а не каких-нибудь госзакупок или иных нарушений. Кроме того, в конце июня на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции президент Токаев еще раз делал замечание министру Жумагалиеву. «Задачи по противодействию коронавирусной инфекции, поставленные мною, не выполнены, или выполнены далеко не полностью. Я ранее говорил, что мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный. Пандемия выявила все недоработки в цифровизации страны, в том числе в здравоохранении, где собирается большой объем данных, а мониторинг ситуации по-прежнему проводится в ручном режиме», - отметил президент. Решать все вопросы с цифровизацией, доступом к интернету, обучением онлайн, видимо, придется именно Мусину, который в последние годы занимался «Казпочтой» и электронными сервисами Генпрокуратуры. И на все про все у него, фактически, один месяц (!). Если он не сможет обеспечить доступ детей к образованию, это будет иметь очень неприятные последствия для страны, о чем уже упомянул в своем отчете Всемирный банк (материал об этом смотрите, пожалуйста, на стр.1-2). Если государственные услуги по-прежнему будут сбоить, то под угрозой окажется само доверие к цифровизации. Если будет плохо работать интернет, то пострадает бизнес, обостриться социальная обстановка в стране. Сегодня министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности стало ключевым элементом архитектуры государственного управления. Однако, судя по цифровым провалам весной и смене главы ведомства, оно оказалось не готовым даже к роли просто министерства интернета. Если Мусин в самые кратчайшие сроки не сможет ничего изменить, то и все остальные меры правительства будут крайне неэффективны, поскольку их выполнение напрямую зависит от цифровых коммуникаций, базы данных, доступа к интернету и его скорости, а мы просто проиграем войну коронавирусу. В этом случае уже не поможет и смена всего кабинета министров.