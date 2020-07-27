Во сколько обходится карантин Азербайджану?

Ахмад ШИРАЛИЕВ, Баку Как и в Казахстане особый карантинный режим в Азербайджане официально продлили до 1 августа и, вероятно, такими темпами он будет длится и дальше, учитывая, что в последние дни ситуация с коронавирусом в стране лишь обострилась. Уже практически месяц количество заболевших превышает количество выздоровевших, то есть положительный баланс, который был в апреле-мае утерян, хотя пик заражения ожидался к середине или концу апреля. В итоге, похоже, что карантинный режим будет действовать все лето, и это приведет к снижению общих экономических показателей страны и уровня жизни всего населения. На данный момент карантин парализовал практически все сферы экономики, и чем дольше это будет продолжаться, тем сильней будет удар по каждому гражданину. Давайте рассмотрим, в какой ситуации сейчас находятся разные отрасли экономики Азербайджана. Начнем с туризма, как с направления, которому нанесен самый большой ущерб. С середины марта закрыты все внешние границы страны и это совпало со временем, когда вся страна отмечает национальный праздник Новруз и обычно в этот период в Баку бывает большое количество туристов из Ирана, арабских стран и т.д. Также, в промежуток времени с апреля по июнь Азербайджан проводит гонки «Формула 1» и в страну съезжаются туристы преимущественно из Европы. В этом году все мероприятия были отменены из-за эпидемиологической ситуации, и прием туристов был полностью остановлен. Вот уже 4 месяца, как в Азербайджане нет ни одного туриста, ни арабов, ни иранцев, ни русских, никого, кто бы мог обеспечить приток иностранной валюты в государственную казну. В этой ситуации я предполагаю, что как только удастся стабилизировать ситуацию с вирусом, можно будет запустить внутренний туризм, либо взять пример с Турции и открыть границы для медицинского туризма. У нас достаточно оздоровительных центров, санаториев для этого, к примеру, оздоровительный центр в Нафталане, санаторий «Истису» в Масаллы, санатории в Апшероне. Сейчас можно сделать на это ставку. Вообще, в сложившейся ситуации надо выжимать максимум из всего что есть. Так за 2019 год туристы потратили в Азербайджане $2,5 млрд, а сейчас уже как 4 месяца у государства вообще нет дохода от туристической отрасли. Получается, что, мы уже потеряли третью часть этих денег, то есть примерно $830 млн. Следующая сфера экономики, которая заморожена из-за карантина, это авиаперевозки. Азербайджанские авиалинии вот уже четвертый месяц как не приносят дохода. В данный момент 6 аэропортов страны практически в нерабочем состоянии, а ведь аэропорт выполняет роль не только воздушной гавани для самолетов, но и бизнес объекта. В аэропортах расположены кафе, рестораны, магазины косметики, сувениров, и проценты от них возвращаются через аренду. За 2019 год международный аэропорт имени Гейдара Алиева обслужил 4,73 млн. пассажиров, из которых на долю AZAL пришлось 2 млн. пассажиров. В период с марта по июнь этого года мы потеряли треть количества этих пассажиров, а значит треть наших доходов от перевозки пассажиров и бизнес инфраструктуры аэропорта. Еще одна отрасль экономики, которая также заметно пострадала от карантина - это торговля. Примерно с конца марта приостановлена деятельность крупных торговых центров, моллов и это привело к падению розничной торговли в Азербайджане. Торговые центры всегда играли особую роль в экономике страны, в свое время ЦУМ был флагманом советской торговли. Согласно статистике в первой половине 2019 года в крупных торговых центрах страны было потрачено $16,2 млрд. из которых 18,1 % составляет траты на одежду и обувь. По этим цифрам становится понятно, по каким причинам в начале июня было принято решение возобновить деятельность торговых центров. Однако, затем было принято решение о жестком карантине по уикендам, а сейчас и вовсе включен режим SMS-разрешений на передвижение по крупным городам, из чего можно предположить, что до выправления ситуации в этой сфере еще далеко. Не могу не отметить систему общественного питания, которая к тому же тесно связана с сельским хозяйством и является самой наименее зарегулированной сферой рынка. Сюда относятся рестораны, кафе, бары, столовые и другие места приготовления блюд и напитков. Эта сфера приняла на себя большой удар, так как сначала было сокращено время их работы, затем и вовсе запретили им работать, оставив только доставку на дом. Позже начались послабления карантина и заведения общественного питания сначала частично, а затем и полностью возобновили свою деятельность. Однако это быстро привело к усилению распространения вируса и вынужденно принятому решению вновь вернуть жесткий карантин. На самом деле многие рестораны и кафе действительно не обеспечивали безопасность ни посетителей, ни персонала. Нарушались гигиенические нормы, все заработали так, как будто и не было никакого вируса. Начиная от Грузии, практически во всех странах мира, места общественного питания полностью поменяли формат своей работы, и теперь и азербайджанские бизнесмены должны следовать этому примеру и полностью перезагрузить эту сферу. Раз мы заговорили о ресторанах, то необходимо также затронуть тему свадеб. В силу нашей национальной особенности, традиционные азербайджанские свадьбы, как и казахские, превратились в целую индустрию. По сути именно в свадьбах происходил финансовый оборот, который включал в себя людей из самых разных сфер. Свадьбы были источником дохода для фотографов, парикмахеров, стилистов, исполнителей, музыкантов, ведущих и многих других. Также закупалось огромное количество продуктов, одежды, что конечно положительно сказывалось на торговле. Деньги, которые собирались на свадьбах, частично или полностью покрывали расходы и позволяли молодоженам начинать совместную жизнь с какой-то подушкой безопасности. И вот теперь все это исчезло, что не только оставило без доходов многочисленных участников индустрии, но и начало оказывать заметное влияние на сами традиции азербайджанского народа. Возобновление свадеб в лучшем случае ожидают к концу 2020 года, хотя даже тогда непонятно - на каких условиях. Если кафе не может соблюдать правила гигиены для пяти человек, то непонятно каким образом дома торжеств обеспечат безопасность трехсот, пятисот, а то и семисот человек. Вероятно вместо пышных свадеб, в азербайджанское общество, наконец, придут скромные церемонии венчания на европейский лад. Ну, и еще одним фактором, который оказывает огромное влияние на жизнь Азербайджана сегодня, стало возобновление столкновений с армянской стороной, правда, на этот раз не в Карабахе, оккупированном армянскими формированиями еще в первую войну, а на других участках. Население страны крайне эмоционально реагирует на известия о погибших в этих боях, требуя от руководства страны решительных мер. Тем временем, экономика уходит даже не на второй, а не третий план…