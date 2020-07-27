Жээнбеков наносит ответный удар

Но не поздно ли? Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК После относительного затишья в несколько последних месяцев, наполненных трагическими перипетиями борьбы с COVID-19, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вновь начал активно действовать. Местные наблюдатели отмечают, что изменившийся стиль главы государства заставляет думать, что в его окружении появился новый пиар-менеджер. Единственный момент: не поздно ли Жээнбеков пытается заработать политические очки и восстановить имидж, основательно порушенный коррупционными скандалами и провалом в борьбе с пандемией? После тотальной обструкции в соцсетях, и широкого потока критики со всех сторон, глава государства стал действовать более активно. Для начала, он посетил семью погибшей девушки-волонтера Айданы Мурзабековой, скончавшейся на своем рабочем посту - в одной из обсерваторий Бишкека, размещенной в частной гостинице. Сооронбай Шарипович приехал домой к ее родителям в Иссык-Атинский район Чуйской области. Он сам прочитал поминальную молитву, выразил соболезнования ее родителям. Но ни слова не сказал про то, будет ли выплачена компенсация за смерть девушки, которая хоть и была студенткой старших курсов, но еще не успела стать профессиональным врачом. Затем кыргызский президент совершил вояж на рыбоводческое хозяйство, где ознакомился с производством деликатесов - рыбы, красной и черной икры. Мол, пандемия пандемией, но про экспорт продукции забывать нельзя. Немногим позже Жээнбеков побывал на производстве средств индивидуальной защиты - масок и костюмов. Данное предприятие может производить в сутки несколько сотен тысяч единиц продукции. Да вот беда, столь необходимая продукция не может начать выпускаться из-за бюрократической волокиты. Чиновники под разными предлогами все последние месяцы не дают всех необходимых бумаг и разрешений, а вокруг от недостатка СИЗ, лекарств и оборудования пачками умирают люди. В ходе визита главы государства, эти острые вопросы были деликатно опущены. Президент лишь ознакомился с производством, но никаких дополнительных распоряжений не дал. Не сказать, что соцсети благосклонно отреагировали на эти активности Жээнбекова, скорее, наоборот. Затворничество президента стало своего рода символом бессилия власти в противостоянии вирусу, и сейчас, когда смертность и заражение идут на спад по естественным причинам, повышенная активность лидера только раздражает граждан. Еще одной инновацией стало создание некоего усиленного медиа-штаба государственных ведомств. Его образование особо не афишируется, просто со всех пресс-служб наиболее грамотных откомандировали в единый информационный центр. И сегодня всех его сотрудников заставляют выдавать на-гора креативные медийные проекты, которые позволят в срочном порядке приподнять упавшие ниже плинтуса рейтинги, как самого президента, так и всей государственной власти в целом. Не исключено, что к ним «пристегнули» варяга или даже целое пиар-агентство. В действиях властей стали прослеживаться доселе невиданные стройность и логичность. Но кроме чисто пиар-стратегий началась «работа» с наиболее активными критиками властей в социальных сетях и у «компетентных органов». В Фейсбуке критика оппонентов власти часто перемежается со всякого рода грубостями, матом. Теперь наиболее жестких критиков стали вызывать на «беседы» в милицию и Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ). Пока дело ограничивается разговорами и, почему-то, подписками о неразглашении темы общения. Но даже обозначение такой «работы» показывает, что президентский офис перешел в контрнаступление. Кроме того, руководство республики обратило внимание наконец-то на волонтеров, которых в марте особо не жаловало. Тогда столичные власти и комендатура Бишкека были вынуждены отстать от них только потому, что добровольцы взяли на себя весьма большой объем заботы об одиноких и пожилых малообеспеченных людях. А за последний месяц волонтерство в Кыргызстане стало мощным движением, заткнувшим за пояс все политические партии и государственный аппарат. И, соответственно, в республике возникли разговоры, мол, зачем кормить всю эту братию - правительство, парламент, чиновников - если молодые люди все вопросы решают быстрее, эффективней и с куда меньшими затратами финансов и времени? При этом, у волонтеров имеется вся оперативная информация, их люди без устали доставляют лекарства и оборудование сутками напролет и без выходных. И вот, видно чья-то светлая голова посоветовала президенту устроить встречу с руководителями тринадцати наиболее крупных волонтерских организаций. Только в одной из организаций объявили, что им «некогда тратить время на встречи, и мы придерживаемся аполитичной позиции», остальные 12 прислали своих представителей. Отказавшаяся жать руку политическим властям Айдана Оторбаева, лидер организации «Бирге», осталась в одиночестве, однако получила поддержку соцсетей, которые почти единодушно пишут, что толку от таких встреч нет, раз уже полгода пользы нет от самих чиновников. Зато пришедшие на встречу с президентом не слишком мялись, и единственное, может, не допустили особо резких высказываний только в адрес самого Жээнбекова. Была критика в адрес структуры Минздрава, предложения увеличить квоты на обучение медицинским специальностям, таким как пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты и т.д. Как отметил один из участников разговора, Аскарбек Алмаз уулу, «на мой взгляд, из-за безответственности и некомпетентности отдельных людей в аппарате президента глава государства был не в курсе о многом происходящем в стране». «Я сказал, что люди в Кыргызстане стали агрессивно настроенными из-за некоторых действий аппарата президента», - рассказал Аскар Алмаз уулу. По его словам, «Жээнбеков был в шоке от того, что услышал сегодня от волонтеров». В пресс-службе главы государства, в свою очередь, дипломатично отметили, что «состоялся обмен мнениями о текущей эпидемиологической ситуации, мерах по поддержке медицинских работников, обеспеченности больниц медицинскими средствами, усилении взаимодействия с волонтерскими организациями». По ее информации, во встрече приняли участие вице-премьер-министр Аида Исмаилова и первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев, задействованные от республиканского оперативного штаба по взаимодействию с волонтерами и координации их работы. «В беседе с главой КР волонтеры подчеркнули слабую координацию государственных структур по взаимодействию с ними. Выступили с предложением законодательного закрепления статуса волонтеров. Отметили необходимость обеспечения добровольцев средствами индивидуальной защиты. Предложили освободить от штрафов в рамках «Безопасного города» тех владельцев автомобилей, помогавших волонтерам в период вспышки пандемии по доставке больных», - говорится в сообщении. Отмечается также, что волонтеры обратили внимание на то, что компенсации зараженным медикам и дополнительные выплаты не произведены по сей день. Подчеркнули необходимость реабилитации медицинских работников, так как они находятся на самых опасных участках. Кроме того, добровольцы отметили важность своевременной подготовки к холодам и возможной второй волне пандемии, в части строительства новых больниц, перепрофилирования зданий под медицинские учреждения, так как дневные и ночные стационары не смогут функционировать в осеннее и зимнее время. «Подчеркнули необходимость предоставления полноценной информации об использовании привлекаемых средств в онлайн-формате, обратили внимание на неэффективное распределение поступающей помощи и предложили создать цифровую карту для решения данного вопроса. Сказали, что нужно не тянуть с прогнозами развития ситуации и продолжать привлекать гранты из-за рубежа», - говорится в сообщении пресс-службы президента. Волонтеры также заявили об отсутствии единого алгоритма при захоронении умерших от пневмонии. Участники встречи заметили, что наряду с восстановлением и развитием экономики нужна психологическая поддержка населению. Обратили внимание на давление на медиков, волонтеров, гражданских активистов, открыто заявляющих об имеющихся проблемах. Они также предложили рассмотреть возможность отсрочки кредитов в банках для граждан, так как многие сейчас остались без заработка. На следующий день после встречи президент Жээнбеков уже давал поручения министру образования, чтобы были увеличены квоты на подготовку медицинских кадров за государственный счет. Он пообещал, что через неделю начнутся работы по строительству двух крупных многопрофильных медицинских центров в Бишкеке и Оше. А по остальным вопросам, поднятым молодыми волонтерами, пока ответа нет. Но глава государства их внимательно записал. Большую услугу президенту и государству оказали и наши граждане, работающие за рубежом. По данным Национального банка Кыргызстана, в мае 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $165,3 миллиона, что в два раза больше, чем в апреле. По сравнению с маем прошлого года показатель снизился на $29 миллионов, или на 15%, однако это вызвано карантином по месту их пребывания, многие бизнесы закрыты, зарплаты сокращены, люди уволены. И даже при этом люди умудряются что-то присылать. Всего за пять месяцев 2020-го в республику перечислили $699,32 миллиона. Это на $237,06 миллиона, или на четверть меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Кроме того, Кыргызстан направил официальные обращения в адрес двусторонних кредиторов о приостановлении обслуживания внешнего долга. Согласно отдела информационного обеспечения аппарата правительства, еще 15 апреля 2020 года министрами финансов и управляющими центральными банками стран большой двадцатки (G20) одобрена инициатива приостановления обслуживания долга для беднейших стран. В их число входит и Кыргызстан. Документ принят G20 и Парижским клубом и поддержан Международным валютным фондом и Всемирным банком. Власти страны сообщают, что «на сегодня уже достигнута договоренность практически со всеми двусторонними кредиторами об отсрочке платежей по обслуживанию долга 2020 года на последующие 3-4 года». Согласие дали Саудовский фонд развития, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Франция, Германия, Дания, Корея и Япония.«Достигнута договоренность с Китаем, как одним из крупных кредиторов нашей страны, о приостановлении платежей 2020 года. Сейчас прорабатываются условия отсрочки», - подчеркнули в Кабмине.