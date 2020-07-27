Кто над нами вверх ногами?

Молодое поколение не хочет жить так, как жило старое. Но так, как оно хочет жить, явно не получается. Что делать? Юрий Сигов, вашингтон При всей якобы глобального охвата беде под названием коронавирус, большая часть мировой информации о ней концентрируется на Соединенных Штатах. И не только потому, что американцы всегда и везде буквально рвутся на первые роли, навязывают всему миру свою, только им удобную позицию и взгляд на окружающий мир. Проблема в том, что самая богатая и вроде бы влиятельная страна мира держит первые позиции и по числу как зараженных, так и скончавшихся от вирусной заразы. При всех тех мерах, которые предпринимают как отдельные штаты (а это по сути дела независимые государства, которые в единой стране существуют почти полностью автономно), так и федеральные власти, болезнь не только не отступает, но и создает ежедневно все новые и новые проблемы. При этом если в том же Нью Йорке, который бил еще пару месяцев назад все мыслимые рекорды по числу заразившихся и умерших от вируса, ситуация практически полностью нормализовалась, во Флориде число только зараженных превысило 15-16 тысяч в день. И если бы Флорида сейчас была независимым государством, то это было бы четвертым показателем в мире. Там, где экономика вновь «открылась», и где были сняты местными властями ограничения на работу, прежде всего малого бизнеса, ситуация потихоньку выправляется. Там же, где вновь собираются все позакрывать (Калифорния, Техас, Аризона) обстановка грозит не просто выйти из-под контроля, но и может вполне привести к уличным столкновениям и акциям массового гражданского неповиновения. А тут еще надвигающиеся выборы президента страны, которые грозят стать самыми конфликтными и непредсказуемыми в истории США. Расовые протесты, которые вспыхивают то там, то тут по всей стране. Снос памятников - причем уже всем подряд, переименование улиц, площадей, да что там - целых футбольных команд (в Вашингтоне, словно сойдя с ума, решили переименовать команду по футболу - самую популярную в стране, потому что, видите ли, ее название «Краснокожие» является расистским и унижает честь и достоинство коренных жителей Северной Америки - индейцев). При этом, правда, не сообщается, а не унижает ли индейцев то, что они живут как собачата в специально для них выделенных конурах-резервациях, они там практически нигде не работают, а существуют на пособия, которые выделяют им местные власти из налогов, получаемых от работы казино, расположенных как раз на радость индейцам на территориях выделенных им резерваций. Но факт остается фактом: помимо вируса, его последствий, резкого увеличения безработицы, значительное количество граждан США не хотят жить «по-старому». А как хотят? Это не конфликт отцов и детей. Это - полная нестыковка мировоззрений вчерашнего и навязанного современной жизнью При всех бедах да напастях, которые обрушились на Америку с приходом таинственного вируса, я бы отметил одну очень важную сторону перемен, на которую мало кто обращает внимание. Речь идет вовсе не о каком-то якобы «запредельном расизме», который существовал в Америке всегда и будет иметь место кто бы, сколько бы раз, и с каким отрывом не побеждал на президентских выборах. И вовсе не о том, что «жизни черных имеют значение», а жизни белых - не особенно. Потому как под определение «расизм» можно подвести фактически все, что угодно. И посчитать именно это причиной внутренних конфликтов в любой сфере - от спорта до экономики. Дело в ином. Все чаще, и с большей ностальгией в Соединенных Штатах говорят о том, что «раньше» жизнь была в стране намного лучше, комфортнее, люди верили в будущее и свое, и своих детей. А «потом» (точно по срокам никто не знает, но где-то последние 20-30 лет) началась какая-то дьявольщина. Цены растут, работа оплачивается плохо, кругом какие-то полит-корректности да расовые предрассудки, молодежь не желает трудиться, а хочет получать от жизни все ее радости да блага здесь и сейчас. Разумеется, рядовые граждане США вовсе не намерены возвращать обратно все то, что было «когда-то». Да и сделать им это будет просто не под силу. Зато и ту жизнь, которую им сейчас навязывают, они категорически не приемлют. Им кажется, что уничтожены некие базовые принципы, на которых годами строилась жизнь в Соединенных Штатах. А те, кто их уничтожает, да еще с улюлюканием, на фоне разбитых витрин магазинов и отпиленных голов у памятников для рядовых американцев - просто какие-то инопланетяне. Хотя зачастую это, как показывает практика - их дети и внуки. Получается, что новое, молодое поколение, представляющее различные группы населения в США, категорически не желают больше жить по старым, традиционным законам «белого» американского общества. Что это за принципы? Да все просто - работать, а точнее натурально пахать по 12 часов в день на любой работе и в любой должности, карабкаться изо всех сил по так называемой социальной лестнице, лелея надежды на некий карьерный рост. При этом от тебя требуется регулярно платить все возрастающие налоги (а делать это приходится всем именно работающим американцам, а не бездельникам, сидящим на пособиях), вести, как это принято сейчас называть «социально ответственный образ жизни». То есть не делать ничего такого, что якобы осуждается «обеспокоенным общественным мнением», не употреблять наркотики (по крайней мере, на людях), прилежно учиться (вопрос только, а для чего?), копить всю жизнь на квартиру или дом, выплачивая ипотеку по 30-40 лет, а также регулярно посещать церковь по воскресеньям или мечеть по пятницам. А еще желательно (но не у всех подобное получается) не сидеть в социальных сетях полдня, которые выворачивают наизнанку мозги тому, кто вроде как не желает и жить так, как живется сегодня, но и работать, вкалывая до седьмого пота, чтобы жить лучше, не считает необходимым. Ведь именно социальные сети при всей их якобы продвинутости и демократичности, разнообразии и легкости установления контактов между совершенно незнакомыми людьми, оказывают чудовищно разрушительный эффект на психику любого, кто ими пользуется. Судите сами: сглатывая слюну затаенной зависти, американская молодежь, в своем подавляющем большинстве сидящая в соцсетях, мечтает жить так, как живут звезды хоккея и футбола, артисты и режиссеры Голливуда, певцы и певички каких-то ютьюбов, инстаграммов и прочей дребедени. А насмотревшись на картинки с изображением их вилл, машин, яхт и прочих атрибутов «правильной роскошной жизни», они вдруг с грустью понимают, что именно им никогда вожделенного уровня кривляющейся то с одним, то с другим сожителем, не пойми кем по профессии по фамилии Кардашьян или обтатуированный с ног до головы Канье Вест не достичь. А ведь как хочется всего, всего того-же, что уже имеется у всех этих богатых и здоровых? И вирус им не беда, и денег у них со всеми этими карантинами становится каждый день все больше. Почему бы мне такую жизнь не попытаться организовать? Но! Ради этого никто и нигде из молодых не собирается работать по 12 часов потому, что именно работой (так еще президент США Р. Рейган в свое время любил говорить) подобного богатства не получишь. Тогда что же делать? Как стать богатым, не работая и не прилагая к этому особых усилий? Пусть работают другие, а доходы будут доставаться нам. И называться это будет «новым американским образом жизни» Недавно президент США объявил о том, что готов подписать указ о возможности предоставления гражданства страны всем бездокументным молодым людям, которые попали на их территорию в юном возрасте вместе со своими родителями-нелегалами. Примерно 95 процентов этих молодых, как их называют в Америке «мечтателей» (разумеется, об американском гражданстве) составляют выходцы из стран Латинской Америки. Все они по указу предшественника Трампа - президента Б.Обамы имели право на учебу и работу в Соединенных Штатах, оставаясь при этом фактически полностью бесправными без какого-либо документа, регулирующего их пребывание в стране. Так вот сейчас именно этой молодежи (хотя некоторым «мечтателям» перевалило уже за 40) предлагается некий «светлый путь» к подобному получению вожделенного гражданства США. То, что указ президента может быть как подписан, так и отменен в любой момент, никто из этих самых «мечтателей» не задумывается. Как и сама «дорожка» к гражданству может быть обставлена такими препятствиями, что проще уехать будет к себе на родину из Америки, чем пройти все круги бюрократии и форменных издевательств, которые это самое гражданство им может принести. Важно же в этом планируемом указе иное. Ведь сегодня примерно 90 процентов из всех этих молодых «мечтателей о гражданстве США» - выходцы из Мексики (а всего таких по самым скромным подсчетам около миллиона человек). Соответственно все они, будучи нелегалами и сами, и их родители, хотят стать американцами. Чтобы потом … Да, да - стремиться к американской мечте, стать богатыми, успешными, зарабатывать много денег, нарожать детей, которые тоже будут много работать, зарабатывать деньги уже для их внуков. Вот только «новый образ американской мечты» - это уже нечто иное, а вовсе не то, к чему они столь рьяно стремятся. Как сегодня выглядит в Соединенных Штатах любой бизнес, где требуется тяжелый труд? Для работы батраками в поле (особенно много этих людей в Калифорнии и Флориде), на стройках и предприятиях по разделке мяса более 90 процентов сотрудников - это бездокументные мексиканцы и выходцы из стран Центральной Америки. Поскольку они находятся в США нелегально, то кроме получения зарплаты, которая, примерно, составляет треть от обычной, если бы ее платили американскому гражданину, то им не положено ни получение медицинской помощи, ни пенсионного обеспечения, ни масса других обычных социальных выплат. Для тех же, кто сумел каким-то образом оформить себе разрешение на работу или получил так называемые «визы гнутых спин» (а таких каждое лето американцы выдают примерно 60 тысяч, именно для батраков из Латинской Америки, для сбора урожая фруктов и овощей) работодатель обязан предоставить минимальную медицинскую страховку, детям таких тружеников можно посещать бесплатные государственные школы. А если дать то же гражданство США тем самым детям нелегалов, которые требуют официально оформить их законное пребывание в стране, то это гарантировано будет поголовно электорат, голосующий за демократов. Понятно, что Д. Трамп, обещающий этой испаноязычной молодежи американское гражданство, надеется на голоса их родителей (если они будут участвовать в выборах). Но сам по себе вариант, при котором одни латиноамериканцы будут пахать на других, но уже с гражданством США, весьма симптоматичен. И показателен для понимания того, куда движется нынешняя американская «мечта», и кто реально будет пользоваться ее достижениями. Америка при любом президенте будет двигаться в сторону полностью нежизнеспособной схемы - «больше денег - меньше работы» Не секрет, что в годы правления предшественника Д.Трампа на посту президента США огромное число предприятий бывшей «белой» (а работали там именно рядовые американские граждане европейского происхождения) тяжелой и легкой промышленности было переведено в Мексику, Латинскую Америку и Азию. Ведь там американским компаниям не надо было много платить рабочим, не нужно было беспокоиться об их образовании, медицинском обслуживании, защите экологии и различных социальных пособиях для местного населения (в США, на все это, любому работодателю пришлось бы неслабо раскошеливаться). Убрав предприятия с территории Соединенных Штатов, власти стремились успокоить местное население гарантированными заработками, государством же субсидируемом муниципальным жильем и всеобщим, но не очень высокого уровня образованием для их детей. Поскольку запросы именно у этой категории американского населения всегда были не самыми высокими, то до поры-до времени подобное положение дел, вроде как, всех устраивало (пока не пришел неведомый вирус-разрушитель). Зато в это же время, крупный американский финансовый капитал прокручивал колоссальные деньги на биржах Уолл-Стрита, а ведущие американские компании получали гигантские сверхприбыли на своих новых предприятиях в Азии и Латинской Америке. Причем если вы присмотритесь к тому списку, а кто оказался самым прибыльным и получающим самые большие доходы, то выяснится: это ничего не производящие и ничего не умеющие делать для людей (кроме безумных доходов для их владельцев от перепродажи чужих товаров) компании под названиями Фейсбук, Гугл, Амазон и им подобные. Десятки тысяч компаний хайтека, бизнес-структуры - прокладки для индустрии развлечений, наживающиеся на безудержных, и самое главное - совершенно бессмысленных военных заказах заводы военно-промышленного комплекса - вот те, кто «вписывается» в подобное будущее американской экономики. В которой нет места именно в лице американских граждан ничему, что позволяло бы продвигать реальные ценности. Которыми будут пользоваться не только нынешние, но и будущие поколения. Согласно данным за прошлый год, более 52 процентов рядовых американцев платят налоги, на которые существуют фактически в той или иной форме остальные граждане страны. Это - разного рода пособия, продовольственные купоны, дотации на оплату коммунального жилья, льготное медицинское страхование и прочее. То есть создалась ситуация, когда почти половина населения США смело может не работать, а с голоду (причем в довольно приличной форме по сравнению со многими другими странами) им не даст умереть государство. Помнится, когда в 2004 году страшной силы ураган «Катрина» обрушился на город Новый Орлеан, правительство Соединенных Штатов впервые ужаснулось количеством людей, которые в четвертом (!) поколении никогда не работало. Из поколения в поколение эти люди передавали детям-внукам самое главное достижение современной Америки: можно не работать, и жить очень даже неплохо за счет тех, кто работает и платит налоги. А когда несколько десятков семей пострадавших от наводнения безработных были помещены временно в отели на Гавайях(!), то опять-таки вдруг выяснилось: а ведь эти люди, получавшие по 100 долларов еще на личные расходы в сутки, писали жалобы самому президенту страны: «нас плохо кормят», «нам дали мало денег», «мы хотели бы еще остаться отдохнуть от морального стресса последствий урагана». Не забывайте и о том, что в любой момент, как бы обременительно помощь от государства безработным и бездомным не казалась, у правительства США есть возможность практически бесконечно печатать долларовые бумажные фантики. И пока их принимают за настоящие деньги по всему свету, держат в заначках, а правительства всех государств мира именно в американских ценных бумагах держат часть своего национального бюджета, Соединенным Штатам не о чем беспокоиться. Ведь никто пока от тех долларов, что раздал Д.Трамп своим согражданам в самый разгар вирусного кризиса, не отказался. Значит, можно есть, не работая, и работая, кормить с десяток тех, кто не работал в Америке никогда, и работать никогда не будет. Вот такая вырисовывается современная философия бытия, при которой проблемы якобы расизма, жизней белых и черных и всех остальных - лишь внешнее проявление сильнейшей внутренней деформации, прежде всего человеческого измерения. Ведь экономику при правильном понимании того, что вокруг тебя происходит, выправить теми или иными методами вполне реально. Причем вне зависимости от того, какой президент окажется после ноября нынешнего года у власти в Соединенных Штатах. Куда труднее будет хотя бы минимально поменять само отношение к труду, его пользе, смысле всех этих накаченных Уолл-Стритом якобы успешных и много миллиардов виртуально стоящих калифорнийских интернет-продаже-гигантов. Ведь сидя сутками в соцсетях и видя, какой брюлик нацепила себе на губу очередная голливудская псевдо-звезда, даже самый правильно воспитанный молодой человек или девушка с американским паспортом задумаются: а зачем мне учиться? Да и чему? Может быть, лучше получать дармовое пособие, курить наркотики, да ходить на митинги, то за жизни черных, то серо-буро-малиновых. А если повезет - так и витрину магазина можно раздолбать бейсбольной битой. А за ней как раз и будет тот самый брюлик, который можно будет приватизировать - причем совершенно бесплатно…