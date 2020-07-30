ООН рекомендует

Раздавать деньги бедным, чтобы преодолеть COVID-19 «Нравственное оправдание капитализма в том, что это единственный уклад, созвучный природной разумности человека, гарантирующий человеку человеческое существование и руководимый принципом справедливости». Айн Рэнд, из книги «Капитализм. Незнакомый идеал» НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ Программа развития ООН опубликовала доклад «Временный базовый доход: защита малоимущих и уязвимых групп населения в развивающихся странах», одним из главных рекомендаций в котором является введение для бедных слоев населения денежных выплат, хотя бы как временной меры, которая позволит помочь остановить распространение пандемии COVID-19. «Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных социальных и экономических мер. Введение временного базового дохода для самых бедных может стать одной из таких мер, - сказал по этому поводу один из руководителей Программы развития ООН Ахим Штайнер. - Помощь и планы восстановления не могут касаться только крупных рынков и крупного бизнеса». Рекомендация эта связана с простым выводом: если люди будут иметь гарантию того, что они смогут обеспечить себя едой, то они смогут следовать карантинным мерам. Речь идет о примерно 2,7 миллиардах людей из 132 развивающихся стран мира, и также в полной мере относится к нашей стране. Не далее как прошлой неделе «ДН» уже сообщала, что, по мнению экономистов Всемирного банка, в нашей стране ожидается увеличение количества людей, живущих в условиях крайней бедности (нищеты) - с 8,5% до 12,7%, расчеты же показывают, что до 80% семей в стране просто сводят конца с концами. Вполне естественно, что это угрожает ростом социальной напряженности и всплесками недовольства по стране по любому поводу. По этой причине нашим властям надо серьезно рассмотреть возможность поддержки обездоленных граждан. Недавние массовые беспорядки в городе Сатпаев, где толпа попыталась линчевать вероятного педофила и осадила местное отделение полиции - это тоже следствие крайне высокого уровня недоверия, недовольства, порожденных неэффективностью государственных органов, их коррумпированностью. А перед этим бытовая драка в Туркестанской области едва не переросла в очередные межэтнические столкновения. Опять же - не от какой-то остервенелой вражды, а от того, что обездоленные люди волей-неволей изливают свои недовольство, гнев, отчаяние. И мы видим, что в массовые беспорядки сегодня может вылиться любой эпизод - рядовое ДТП, хулиганство, неосторожное слово какого-нибудь чиновника. Поэтому принимать срочные меры для того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, очевидно, нужно. Поэтому давайте внимательно рассмотрим, что же предлагаем ООН и почему. Эксперты Программы развития констатируют довольно очевидное: «Пандемия коронавируса, который в настоящий момент распространяется рекордными темпами (по данным ВОЗ, каждую неделю появляется 1,5 миллиона новых случаев заболевания), нанесла наиболее ощутимый удар по миллиардам бедных и уязвимых людей, проживающих в странах с низким и средним уровнем дохода и в настоящее время не имеющих возможности пользоваться программами социального обеспечения… Среди огромного количества людей, не охваченных программами социального страхования, мы встречаем работников неформального сектора, низкооплачиваемых работников, женщин, молодых людей, беженцев, мигрантов, а также людей с инвалидностью. Представители перечисленных групп населения в наибольшей степени пострадали от кризиса. Оставшись без какого-либо источника дохода, они изо всех сил пытаются прокормить свои семьи». В условиях казахстанской реальности это выглядит, как продолжение «неразумным» населением игнорирования запретов и ограничений карантина, на которое не раз и не два кивали государственные мужи, объясняя, почему у нас продолжается активное распространение коронавируса. Но, кроме тех, кто действительно ходит на кудалыки, подпольные тои и из праздности или упертости нарушает режим, есть и те, кто просто вынужден выходить на улицу, чтобы прокормить свою семью. Мы помним, как после введения блок-постов в крупнейших городах страны во время ЧП сотни людей дневали и ночевали на въездах в мегаполисы. И вовсе не для того, чтобы попасть на той (на которые, кстати, легко пропускали пассажиров вип-кортежей), а чтобы заработать несчастные 10-15 тысяч тенге, на которые можно было бы купить мешок картошки, муки или лука. Да, сейчас нет столь жесткого ограничения на передвижения, но и работы особенной тоже уже нет. Сектор малого и среднего бизнеса, который давал львиную долю рабочих мест самым слабо защищенным казахстанцам, лежит буквально на боку. Стоит ли удивляться, что в итоге мы уже имеем рост мелкой преступности - краж, разбоя? Чтобы люди поддерживали режим социального дистанцирования, нахождения дома, им нужно самое простое - не умирать от голода. Понимая все это, специалисты ООН говорят: «…человечеству необходимо решительно направить процесс восстановления после пандемии на путь построения устойчивого, инклюзивного, мирного и жизнеспособного общества». И решением этой задачи они видят «немедленное введение временного базового дохода (ВБД) в отношении почти трех миллиардов беднейших и наиболее уязвимых людей в 132 странах», которое поможет «замедлить наблюдаемый в настоящее время рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, позволяя и создавая стимулы для того, чтобы люди оставались дома во время пандемии». «Данная беспрецедентная мера разработана для того, чтобы помочь людям преодолеть столь же беспрецедентный кризис, - отмечается в докладе ПРООН. - Введение ВБД является практически осуществимой и необходимой мерой, учитывая, что к настоящему моменту уровень заболеваемости вырос до более 1,4 миллионов новых случаев в неделю, особенно в развивающихся странах, где семь из десяти работников заняты в неформальных секторах и лишены возможности зарабатывать деньги, если находятся дома. ПРООН оценила социально-экономические последствия пандемии в более чем 60 странах за последние несколько месяцев. Полученные данные свидетельствуют о том, что работники, не охваченные программами социальной защиты, не могут оставаться дома, поскольку не имеют иных источников дохода. Предлагаемые временные денежные переводы позволят тем, кто в наибольшей степени пострадал от социальных и экономических последствий коронавирусной эпидемии, оплачивать продукты питания, услуги по уходу за детьми, услуги в сфере здравоохранения и образования, даже в том случае, если им придется не ходить на работу и оставаться дома. Речь идет не о финансовой сфере, а о помощи людям. Данную меру можно рассматривать как некий «план Маршалла», разработанный на благо не государств или предприятий, а прежде всего населения». При этом в ООН полагают, что базовый доход - это все же временная мера и она «не является панацеей для решения экономических проблем, вызванных последствиями пандемии». «Другие меры, которые могут предпринять страны, включают в себя программы защиты рабочих мест и расширения поддержки микро-, малых и средних предприятий, а также использование цифровых технологий для отслеживания и обеспечения доступа к людям, которые не получили необходимую помощь», - отмечено в докладе. Также в докладе ПРООН отражена примерная калькуляция затрат: «…для того чтобы обеспечить в установленные сроки гарантированный базовый доход для 2,7 миллиардов человек, живущих ниже или чуть выше черты бедности в 132 странах и составляющих 44% населения этих стран, потребуется как минимум 199 млрд. долларов США в месяц». Но даже эта сумма - это «всего 12% от общей суммы финансирования программ борьбы с пандемией, которую, как ожидается, удастся собрать в течение 2020 года». Кроме того, чтобы финансировать эти выплаты ООН предлагает осуществить «перенаправление средств, которые в текущем году предполагалось использовать для обслуживания внешнего долга» развивающихся стран кредиторам. Генеральный секретарь ООН уже обратился к развитым странам с просьбой давать подобную отсрочку. Что касается механизмов реализации этой идеи, то в документе предлагаются три пути выплаты ВБД: в качестве дополнительного к существующим доходам, что будет выгодно, прежде всего самым бедным людям; в качестве единовременной выплаты - для того чтобы часть населения могла достигнуть среднего уровня благосостояния, что позволит учесть стоимость потребительской корзины; и в виде единовременной выплаты одинаковых сумм всем получателям. При этом, выплачиваемые в Казахстане 42,500 тенге сложно называть формой выплаты базового дохода, ведь на них могут рассчитывать лишь те, кто потерял официальную работу. Те же, кто не имел подтверждаемого дохода по трудовым контрактам, безработные, не уволенные, но урезанные по зарплатам - все они «пролетают» мимо. Если же брать еще докоронавирусную статистику, если не говорить о «среднем уровне благосостояния», а просто, чтобы достигнуть показателя в $1,9 в день, то речь идет о примерно четверти казахстанских семей. Еще четверть семей в стране, согласно материалам прошлогодних опросов, балансировала на грани нищеты. Таким образом, мы видим, что охват в 2 миллиона граждан, получивших 42,500 тенге в июле, для 18-миллионной страны это очевидно недостаточно даже по цифрам докоронавирусного времени. Поэтому для Нур-Султана было бы полезно, как минимум серьезно расширить охват соцпомощью населения или прямо перейти к раздаче нуждающимся продуктовых наборов. Самое главное, что потраченные на это деньги никуда не уйдут из экономики, поскольку хотя бы базовые продукты можно покупать у отечественных производителей.