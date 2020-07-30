Корона-­фактор-­2

В Беларуси захватили иностранных наемников ДН БЕЛОРУССКИЕ власти на этой неделе сообщили о задержании накануне очередных президентских выборов 33 боевика российской «частной военной компании Вагнера», уже обвиненных в подготовке террористических актов на территории Беларуси. Список задержанных продемонстрировал, что как минимум некоторые из них участвовали в боевых действиях на территории Украины в составе сепаратистских формирований. Впрочем, сослуживцы арестованных по террористическим формирования Донбасса уверены, что «вагнеровцы» прибыли в Беларусь не для борьбы с президентом Лукашенко, а транзитом в другие страны, где их ЧВК отрабатывает военные контракты (Сирия, Ливия, Судан, Центральноафриканская республика). Как показывает краткое расследование казахстанских журналистов, как минимум один из задержанных также имел отношение к Казахстану. Впрочем, неспокойно и в России, где не прекращаются протестные митинги в Хабаровске, собирающие десятки тысяч участников. Как уже ранее писала «ДН», обострение политических конфликтов в авторитарных странах происходит на фоне коронавируса, в результате чего «пандемия стала существенным фактором, оказывающим серьезное дестабилизирующее влияние на ситуацию в странах, где нет альтернативной смены власти». Как сообщило Белорусское телеграфное агентство (БелТА), в ночь на 29 июля «сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны». «Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании, - отмечает государственное информационное агентство. - При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка». К новости прилагается список из 33 фамилий «вагнеровцев», также по государственному ТВ Беларуси был показан видеосюжет с их задержанием. «В момент задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию не привлечения их к административной и уголовной ответственности», - заявил в телесюжете канала «Беларусь-1» неназванный представитель группы «А». Одна из фамилий обнародованного списка привлекла внимание казахстанского журналиста Мираса Нурмухамбетова, который указал на то, что один из фигурантов этого списка имел как минимум косвенное отношение к Казахстану. В своем материале на портале Exclusive.kz он отметил что «…некий Танов Рафик Кабулович, 1975 года рождения» привлек его внимание, и он решил «пробить» именно его, и оказалось, что не напрасно». Вот что выяснил наш коллега: «Одной из первых в поисковике вышла информация о том, что Танов является учредителем сразу трех фирм в России и одной - в Казахстане. Это филиал ООО «Каспи Нюьс Старт» в РК, а точнее, в Актау (прописан в 26-ом микрорайоне столицы Мангыстау). Чем именно занимается эта фирма, точно не известно, но, судя по документам, полученным из открытых источников, там есть какая-то доля государственного участия. Кроме этого, Танов является одним из учредителей Астраханского регионального общественного объединения «Единый путь», предмет деятельности которого остался для нас неизвестным. Зато выяснилось, что наш герой является соавтором книги «Путь казахского рода», посвященной биографии великого Бекет Ата, почитаемого на западе Казахстана. Эту книгу, как выяснилось, он написал в соавторстве с казахстанским писателем-историком, который вряд ли знал о прошлом и настоящем своего астраханского коллеги. Также выяснилось, что Рафик Танов является (или уже являлся) представителем Делового клуба ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и даже опубликовал свою заметку на официальном сайте ШОС в 2014 году. Однако публикация была удалена - возможно, сразу после того, как он засветился в Минске, а может быть и раньше, когда его ФИО появилось на украинском сайте «Миротворец», специализирующегося на выявлении врагов Незалежной. Там Рафик Кабулович называется внештатным сотрудником ГРУ РФ и членом ЧВК «Вагнер». Еще нескольких задержанных по обнародованному списку опознал российский писатель Захар Прилепин, участвовавший в командовании батальоном украинских сепаратистов в Донбассе, ныне уже расформированном. «Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», - заявил он в интервью сайту Ura.ru. В своем Телеграмм-канале Прилепин сообщил: «Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история - хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они все это затеяли». Также писатель-боевик высказал мнение, что «если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях», то это «нелепо будет выглядеть». По информации ряда независимых изданий, ЧВК Вагнера является военной организацией, контролируемой российскими вооруженными силами, и финансируемой российским государством и приближенными к Владимиру Путину бизнесменами, вроде ресторатора Евгения Пригожина. После задержания «вагнеровцев» срочное совещание Совета Безопасности Беларуси собрал президент Александр Лукашенко. «Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь, - сказал собравшимся он. - Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит». Вскоре после этого госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков дал понять, что никто с Минском «транзит» вагнеровцев не согласовывал. «Потому что если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали», - подчеркнул Равков. «Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», - сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси. Также он отметил, что «…по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники». Он же сообщил, что теперь Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ. «И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе, - отметил Андрей Равков. - Эти силы будут существенно усилены». Уголовное дело против задержанных заведено, вначале по статье «терроризм», затем появилась информация о том, что их также подозревают в подготовке массовых беспорядков. По информации белорусских властей, 33 вагнеровцев распределили по различным РУВД, в пределах Минска. Глава Совбеза заявил, что «они начали давать показания». Как известно, 9 августа в Беларуси должны произойти очередные президентские выборы, к которым Александр Лукашенко подошел с существенно меньшей уверенностью, чем в прошлые годы. Он бессменно руководит Беларусью с 1994 года. Судя по информации кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева, Равков также сообщил ему, что «под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки» боевиков для дестабилизации обстановки в стране. Ранее, 24 июля, сам Лукашенко во время поездки в 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке заявил о вероятности уличных протестов, к участию в которых могут быть «подтянуты» сотрудники ЧВК. «Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны, - сказал белорусский президент. - Это профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах». В России пока не слишком активно комментируют происшедшее в Беларуси. Комментируя вопрос о задержанных вагнеровцах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спросил: «А что такое ЧВК «Вагнер»? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Есть частные охранные предприятия, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет». Также пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что президент РФ «пока не планирует проводить телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко в связи с задержанием 33 россиян». «Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Будем надеяться, что эти каналы будут достаточны для того, чтобы прояснить ситуацию», - сказал Песков. В Совете Федерации РФ высказались куда менее дипломатично. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил: «Эти утверждения про 200 бойцов - похоже, что это провокация, задуманная в какой-то третьей стране, и умело вброшенная в информационное пространство для того, чтобы в напряженной предвыборной ситуации «завести», как говорится, батьку, то есть президента Лукашенко. Этот фейк напоминает сообщения о вмешательстве РФ в выборы в Штатах, об отравлении Скрипалей». Российский чиновник предположил, что спровоцировать конфликт мог «кто-то из окружения Лукашенко, кто не заинтересован в развитии российско-белорусских отношений», либо «кто-то из противоборствующего лагеря». «Я не думаю, что Лукашенко лично занимается подобными вещами для продвижения своих (предвыборных) планов», - отметил Джабаров. Уже после 33 вагнеровцев в Минске также был задержан российский политтехнолог Виталий Шкляров. «В Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров. Тот самый, что работал на выборах Барака Обамы и строил кампанию Ксении Собчак. По версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». По одной из версий, «Страна для жизни» работала под внешним управлением российского пиар-специалиста. И этому есть подтверждения», - было сказано в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ. Судя по всему, он как-то поддерживал деятельность оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - Сергея. Как сообщает сайт Би-Би-Си, в мае этого года в колонке для «Ведомостей» Шкляров называл блогера и политика Тихановского «белорусским Алексеем Навальным». Первоначально о своих политических амбициях заявлял именно Сергей Тихановский, но ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации, а правоохранительные органы возбудили против него ряд уголовных дел, в результате чего блогер и политик до сих пор находится в СИЗО. Еще один кандидат в президенты - Виктор Бабарико, возглавлявший «Белгазпромбанк», также не был зарегистрирован ЦИК, а затем арестован и помещен в СИЗО. Несмотря на вполне либеральные взгляды (например, он выступает за выход Минска из ОДКБ), официальный Минск считает, что за Бабарико стоят российские государственные структуры. «За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента, стоят «кукловоды», которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности, заявил председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель в интервью агентству БелТА. «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше», - сказал он. Впрочем, стремление Лукашенко найти попытки внешнего влияния на выборы в Беларуси многие считают попыткой играть на эмоциях населения, чтобы сплотить его вокруг своей кандидатуры и обеспечить переизбрание на новый срок на фоне своего существенно упавшего рейтинга. К примеру, корреспондент Би-Би-Си, по Беларуси Татьяна Мельничук считает, что впервые «президентские выборы в Беларуси идут совсем не по сценарию Лукашенко». «Выборы президента Беларуси: почему в этот раз они могут пройти по-другому? - спрашивает она. - 9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы - и впервые за долгое время их результат может быть непредсказуемым. После 26 лет правления Александра Лукашенко люди готовы голосовать даже за малоизвестных и не искушенных в политике кандидатов, лишь бы в стране сменилась власть. Лукашенко отвечает силой: арестами и обысками. И все это происходит на фоне пандемии, экономического кризиса и в условиях, когда и Москва, и Запад слишком заняты своими проблемами». Что касается проблем Москвы в области внутренней политики и поддержания политической стабильности, то в последние 3 недели они сконцентрированы в одном месте - в Хабаровске. Уже более 20 дней подряд (!) население этого города выходит на митинги протеста против задержания и вывоза в Москву своего губернатора Сергея Фургала. Для России в последние годы столь длительные масштабные протесты (по некоторым оценкам, до 50 тысяч человек) - это что-то достаточно необычное. Особенно, когда речь о достаточно удаленных от Москвы регионах. Поэтому, создается впечатление, что Кремль был совершенно не готов к тому, что население будет так активно поддерживать «списанного» губернатора, которому «предъявили» причастность к убийствам 15-летней давности. Даже близкие Москве политологи, отстаивающие мнение о том, что Фургал действительно является представителем криминала, винят в протесте «слепую ненависть к чиновникам». Присланный из Москвы новый глава края - «другой лдпровец» Михаил Дегтярев - не смог переломить ситуацию с протестами и немедленно обвинил в их организации «иностранных граждан». По словам нового губернатора, «после закрытия границ кто-то остался в Москве, организовывал там беспорядки», затем, «появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровске, они сюда прилетели». «…На все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. <...> Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», - заявил Дегтярев. Впрочем, из Кремля его быстро поправили. Дмитрий Песков отметил, что нельзя говорить о том, что акции протеста в Хабаровске, начавшиеся после задержания избранного губернатора Сергея Фургала, были организованы из-за рубежа. Однако, он же отметил, что к протестующим присоединились «квази- или псевдооппозиционеры, специальные дебоширы, которые на этом кормятся», поскольку такие протесты для них - «питательная почва». «В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя. Мы об этом и не говорили. Но то, что со временем они [иностранцы] туда прилетели, - это да», - цитирует пресс-секретаря Путина rbc.ru. При этом Дмитрию Пескову приходится признавать, что происходящее в Хабаровске, беспрецедентно: «Скажу так: с точки зрения ситуации, которая стала причиной того, что мы сейчас видим, конечно, случай в Хабаровске достаточно беспрецедентный. Еще ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению - убийству. <...> Этим же и объясняется эмоциональная реакция хабаровчан и некоторых других жителей региона». О том, почему хабаровчане не принимают Дегтярева, Песков распространяться не стал, но причина тут довольно проста - Фургал победил на выборах, а Дегтярева просто прислали из Москвы. Пока же Кремль старается продемонстрировать спокойствие. «По мере того как регион и руководство региона будут возвращаться к полномерной работе, ситуация будет успокаиваться. Мы надеемся на это. Конечно, все регионы остаются в поле зрения президента, включая Хабаровск», - заявил по этому поводу Дмитрий Песков. На этом фоне особенно бросается в глаза нарочитый отказ центральных каналов РФ освещать митинги за Фургала и довольно мягкая реакция местных силовых органов на протестантов. Пока задерживаются лишь отдельные протестные лидеры и активисты, но массовых разгонов митингов пока не было. По событиям в России и Беларуси мы видим, что властям этих стран все сложнее удается контролировать политическую ситуация в своих границах. Коронавирус обострил социальные проблемы, а политическая изоляция на международной арене, сопровождаемая санкциями Запада, продолжает негативно влиять на экономику всех стран ЕАЭС, в числе которых и Казахстан. В этой ситуации у авторитарных властей, судя по всему, есть только один рецепт - продолжать закручивать гайки. Однако, риск тут в том, что накапливание «протестного пара» в один момент способно сорвать любые «крышки» с самыми непредсказуемыми последствиями…