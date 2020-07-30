«Ак жол» требует разобраться с закупкой аппаратов ИВЛ в Атырау

Владимир ИВАНОВ СКАНДАЛЬНАЯ отмена результатов тендера на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Атырауской области привлекла внимание главы демократической партии «Ак жол» Азата Перуашева. Он потребовал от правительства объяснений, почему Минздрав вдруг отдал распоряжение о расторжении контракта на закуп аппаратов ИВЛ отечественного производства, замененных на аналоги неполной комплектации. Аппараты ИВЛ считаются важным оборудованием для спасения тяжелых больных COVID-19, когда их легкие начинают отказывать. Атырауская область является одной из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса и пневмонии (которую, наконец, признали проявлением COVID-19), и вызванный решением местных чиновников перенос сроков поставки ИВЛ с первых дней августа на вторую половину месяца или даже сентябрь - делает это решение еще более непонятным. О причинах своего вмешательства в данную ситуацию Азат Перуашев пояснил «ДН» в блиц-интервью. Сам конфликт начался с того, что по результатам открытого и проведенного по всем правилам тендера 21 июля ТОО «ОралМедРегион» заключило с управлением здравоохранения контракт на поставку 45 аппаратов ИВЛ MB 200 «Зислайн». Однако, буквально на следующий день чиновники уведомили бизнесменов о том, что договор этот выполнять не будут. «22 июля 2020 года ГУ «Управление здравоохранения Атырауской области» сообщило нам о намерении расторжения договора в одностороннем порядке, ссылаясь на распоряжение МЗ РК. Никаких обосновывающих документов нам предоставлено не было. Никаких пунктов договора нашей компанией нарушено не было», - говорится в письме, направленном руководством ТОО председателю ДПК «Ак жол». Азат Перуашев немедленно переадресовал эти вопросы в правительство, задавшись справедливым вопросом в Твиттере: «А как же экономия бюджета и национальные интересы?». К чести правительства нужно отметить, что и оно немедленно пошло на контакт с депутатом. Азат Перуашев проинформировал в Твиттере, что переговорил с вице-премьером Романом Скляром: «Вопрос на контроле правительства. У них совсем другие цифры по цене и сумме контракта. Надо разбираться. Главная задача - обеспечить страну 3105 ИВЛ, что нынешние ОТП сделать не в состоянии. Ждем официальный ответ». Минздрав также отреагировал в тот же день, сообщив, что вопросы закупок из местного бюджета в его компетенцию не входят, и поручений о расторжении сделок оттуда не давали. Как пояснил атыраускому изданию «Ак Жайык» директор ТОО «ОралМедРегион» стоимость поставляемых этой компанией аппаратов ИВЛ составляет 13 млн.тенге, а поскольку областное управление здравоохранения планировало закуп 45 единиц, то общая сумма контракта получалась 585 млн.тенге. Однако заместитель акима области Нурлан Таубаев распорядился расторгнуть этот договор и закупить ИВЛ в Турции уже на сумму 3 млрд.тенге. Параллельно министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщило, что вскоре аппараты ИВЛ марки «Biyovent» будет производить совместное предприятие на базе национальной компании, которое теперь планируется закупать вместо аппарата «Зислайн». А акимат Атырауской области заявил, что «Biyovent» обойдется бюджету значительно дешевле. Эти нестыковки вынудили лидера «Ак жола» направить правительству новое обращение, в котором он потребовал уточнений. Он указал на то, что простого сравнения цен двух производителей недостаточно. «Акимат Атырауской области умолчал о второй части соотношения «цена/качество» - о технических характеристиках и комплектации оборудования, - отметил Азат Перуашев. - Между тем, по имеющейся информации, предполагаемый к закупу аппарат ИВЛ «Biyovent» обладает в 1,5 раза меньшей мощностью воздушного потока (120 л/мин вместо 180 л/мин); а главное - является компрессорным, что означает необходимость его доукомплектования компрессорной установкой и увлажнителем. Для сравнения - аппарат ИВЛ, от которого решил отказаться акимат, является турбированным, турбина и увлажнитель встроены в сам аппарат и входят в цену ИВЛ. При этом он производит воздушный поток 180 л/мин (в 1,5 раза мощнее)». Перуашев задал ряд неудобных для чиновников вопросов. Прежде всего, как планируется закупать дополнительно компрессорные установки и увлажнители к аппарату ИВЛ «Biyovent», и по какой цене (а стоимость таких компрессоров колеблется от 2 до 7 млн.тг.)? Какой получится конечная стоимость такого ИВЛ? «Не получится ли так, что собранные 3-5 тыс. ИВЛ будут лежать на складах, дожидаясь прибытия других узлов, без которых они бесполезны?» - спрашивает депутат. Мы также обратились к лидеру «Ак жола» за комментарием по этому поводу. - Азат Турлыбекулы, вы активно включились в этот вопрос. И он, конечно, важен, но разве тут не просто споры хозяйствующих субъектов? Почему Вы так упорно отстаиваете именно этот вопрос? - Не совсем так. Небольшие предприятия (а обратившееся к нам за помощью ТОО относится к МСБ), к сожалению, нередко оказываются беззащитными перед произволом чиновников. Как они сообщили, на попытки самого ТОО пояснить причины одностороннего разрыва уже заключенного контракта или хотя бы на просьбы показать им сравнительные характеристики того оборудования, ради которого акимат пошел на явное нарушение закона «О госзакупках» - акимат даже не отвечает и никакой информации не предоставляет. Это пренебрежение чиновников к законным правам предпринимателя совершенно точно выходит за рамки «хозяйственного» спора, это спор неравных сторон, в котором одна сторона пользуется административными рычагами и уверена в своей безнаказанности. Кроме того, получается, что контракт с предприятием МСБ, работающим в условиях честной конкуренции (ведь они выиграли открытый тендер) расторгается в угоду квазигоспредприятию. То-есть, это очередная монополизация конкурентного поля квазигоссектором. Но «Ак жол», как партия предпринимателей, всегда выступает за справедливую конкуренцию, ограничение монополий и сокращение государственного вмешательства в экономику. Тут явно нужна оценка и антимонопольных органов, на предмет антиконкурентных действий и избыточной концентрации рынка. Поэтому мы не могли остаться в стороне, тем более, когда к нам обратились за помощью. У этой ситуации есть и второй аспект. Те сотни трагедий семей по всему Казахстану - это не только результат пандемии. Это еще и следствие накапливавшихся годами коррупции и бюрократизма чиновников. О таких примерах депутаты «Ак жола» неоднократно сообщали в целом ряде запросов правительству и генпрокурору с 2012 года - например, о закупках «СК-Фармация» медицинского оборудования через оффшорные острова по цене в 4 раза дороже, чем в Казахстане; или о закупе ими же препаратов в 3 раза дороже официальной цены производителя. В прошлом году мы критиковали работу Фонда медицинского страхования, требовали коренным образом пересмотреть его структуру и отчетность. В нынешнем году обратились в Минздрав по поводу сообщений о коррупции в этом Фонде, благодаря чему клиники уходили от обязанности иметь реанимационные отделения с ИВЛ. И именно их не хватило в нужный момент. Так что для нас защита предпринимателей от бюрократии и противодействие коррупции - неотъемлемая, хотя и невидимая обществу часть каждодневной работы. У меня нет никаких взаимоотношений или особых симпатий конкретно к ТОО «ОралМедРегион». Это просто очередной казахстанский производитель, которому необходима поддержка. Скажу даже больше - на этой неделе я принял группу независимых консультантов по медицинскому оборудованию, которые утверждают, что столько ИВЛ, сколько запланировал закупать Казахстан (до 5 тысяч) - вообще не нужны. Как они утверждают, страны с успешным опытом борьбы с COVID-19 (Швейцария, Турция, тот же Китай и т.д.) сейчас отказываются от ИВЛ из-за его травматичности и высокой смертности - в пользу других методов, например высокопоточной оксигенотерапии, что позволяет сократить применение ИВЛ и снизить смертность до 5 раз. Возможно, это действительно что-то важное, в чем должны разбираться сами медики. Поэтому эти предложения мы также направили правительству и Минздраву, хотя они невыгодны производителям ИВЛ, включая то же ТОО. Но здоровье и жизни людей, как и государственные интересы - важнее. Но до того, как врачи не поменяют стратегию - нужно двигаться по ранее принятому плану. Мои многочисленные встречи на местах с медиками и родственниками умерших от пандемии показывали, что основными причинами гибели людей называются поздние поступления и нехватка ИВЛ на местах. Иногда не хватало не то, что дней, но даже часов и минут, чтобы спасти больных. Если бы они вовремя получили помощь, то многие еще могли бы жить, вот что больно. И если врачи говорят, что не хватало именно ИВЛ - то пока задача стоит именно так. Значит, цена упущенных недель или даже дней с поставкой этих аппаратов измеряется человеческими жизнями. Отмененный акиматом Атырауской области контракт предусматривал начало поставок в первые дни августа. По некоторым сведениям, ожидается, что планируемые вместо него аппараты ИВЛ начнут собираться на базе «дочки» «Казахстан инжиниринг» только со второй половины августа. Но мало начать производить, ведь до поставки на рынок медицинское оборудование должно пройти массу обязательных процедур (испытания, экспертизы, сертификации на соответствие требованиям безопасности и техническим регламентам), каждая их которых может занимать от 1 до 7 месяцев и даже более. Благодаря решению главы государства о сокращении процедур, какие-то бумаги будут получены быстрее, но в любом случае речь идет еще о поставках не ранее сентября (если, конечно, производство не подменят прямым импортом). Сколько людей за это время не дождутся помощи? И на чьей ответственности будут их жизни? В Атырауской области одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом, в связи с чем президент недавно объявил выговор ее руководству. На этой неделе сообщили о том, что по числу зараженных COVID-19 - почти 10 тысяч - на область с 647 тысячами населения занимает третье место по стране - после мегаполисов Алматы и Нур-Султана. Это больше, чем в миллионном Шымкенте, в двухмиллионных Туркестанской и Алматинской областях, в других миллионных областях, не говоря про остальные. То есть мы видим: каждая неделя и каждый день задержки несут потенциальную угрозу жизни наших граждан. И далеко не случайно вчера президент К.Токаев продлил карантин, вопреки бодрым рапортам министров и акимов. Позитивная динамика есть, прежде всего в крупных городах. Но на ошибках учатся, как стало понятно после майской отмены ЧП. Ситуация все еще неустойчивая, особенно в регионах, где пока не ликвидирован ни дефицит лекарств в аптеках, ни оснащение местных больниц. Конкретные предложения по этой теме мы также направили в Минздрав по результатам поездок депутатов «Ак жола» на прошлой неделе. Поэтому расслабляться рано, играть с поставками медоборудования - тем более. Вчера стало известно, что после нашего обращения органы прокуратуры и агентства по борьбе с коррупцией Атырауской области возбудили расследование по данному факту. Посмотрим, к чему оно приведет. «ДН» также будет следить за развитием событий вокруг закупки аппаратов ИВЛ, чтобы информировать своих читателей.