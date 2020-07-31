Качество активов и прибыль банков остаются под давлением

Нигмат РАМАЗАНОВ Первое полугодие текущего года ознаменовалось положительной динамикой ряда количественных показателей банковской системы Казахстана. При этом качество ссудного портфеля с учетом новых реалий ухудшилось умеренными темпами, сократились объемы провизий, создаваемых на возможные потери по проблемным кредитам. В то же время качество активов и прибыль кредитных организаций остается под давлением, что в дальнейшем негативно отразится на положении дел в банковском секторе. Согласно данным банковской статистики, в первом полугодии текущего года зафиксирован существенный приток средств физических и юридических лиц. Объем ресурсов за полгода увеличился на 7,3%. Вклады физических лиц выросли за отчетный период более чем на 530 млрд., юридических лиц - на 780 млрд. тенге. На динамику депозитов заметное влияние оказала курсовая переоценка в результате снижения стоимости тенге к основным мировым валютам. Кредитный портфель банковской системы изменился незначительно. Объем кредитов банков экономике вырос в отчетном периоде менее чем на полпроцента в номинальном измерении, а в реальном и долларовом выражении заметно сократился. Сложившаяся динамика достигнута за счет роста кредитования физических лиц, в то время как объем кредитов юридическим лицам сократился даже в номинальном выражении. Следует отметить, что показатель динамики был отчасти обусловлен более низким уровнем долларизации рынка кредитования по сравнению с депозитным. Во втором квартале тенге удалось вернуть существенную часть мартовских потерь по отношению к основным мировым валютам, что, помимо прочего, сказалось на торможении роста активов в апреле-июне. Объем активов кредитных организаций по сравнению с показателем первого квартала сократился более чем на 75 млрд. тенге. При этом совокупные активы кредитных организаций в первом полугодии за счет роста в марте увеличились более чем на 1780 млрд. (на 6,7%) и составили около 28,59 трлн. тенге . Активы первой десятки крупных банков изменились разнонаправлено. Прирост активов 8 банков составил порядка от 500 до 60 млрд. тенге. При этом активы Fortebank и АТФбанка сократились менее чем на 150 и 60 млрд. тенге соответственно. В результате в отчетном периоде несколько изменились места в рейтинге банков по размеру активов, повысился уровень концентрации банковского сектора Казахстана. Доля 3 крупнейших банков в совокупных активах по состоянию на 1 июля превысила 50%, 5 банков - 63%, 10 банков - 85%. Собственный капитал банковского сектора (по балансу) по сравнению с началом года вырос более чем на 180 млрд. (на 5%), составил более 3,82 трлн. тенге . Соотношение капитала банковской системы к совокупным активам в первом полугодии снизилось до уровня около 13,4%, в то время как на начало текущего года составляло более 13,6%. Наиболее высокий уровень капитализации среди крупных банков отмечен у Жилстройсбербанка Казахстана (17,2%), Jysan Bank (16,4%), Ситибанка Казахстана (15,4%). Несколько выше среднего по банковской системе сложился показатель капитализации Народного банка. У остальных шести банков первой десятки отношение собственного капитала по балансу к активам сложилось в интервале от 12,4% у Kaspi банка до 7,4% у Банка ЦентрКредит. Рост прибыли банков замедлился во втором квартале, но сложился выше, чем в первом полугодии прошлого года. Размер чистой прибыли банковской системы в абсолютных цифрах в первом полугодии увеличился более чем в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысил 373 млрд. тенге. Уровень рентабельности активов в годовом исчислении повысился до уровня 2,6% в годовом измерении против 1,7% в январе-июне 2019 года. Убытки в своих отчетах отразили 5 кредитных организаций против 3 в аналогичном периоде прошлого года. Наиболее значительный отрицательный результат финансовой деятельности зафиксирован у Нурбанка, убытки которого превысили 39 млрд. тенге. Самую высокую рентабельность активов среди крупных банков, значительно превышающий средний уровень по банковской системе в целом, традиционно продемонстрировали Kaspi банк и Ситибанк Казахстан. Показатель рентабельности этих банков в годовом измерении сложился выше 8,7 и 5,9% соответственно! Выше, чем в среднем по банковской системе, сложилась также рентабельность активов Народного банка и ForteBank. Несколько ниже среднего показателя уровень рентабельности у Жилстройсбербанка и «дочки» Сбербанка России. У остальных четырех крупных банков первой десятки рентабельность активов сложилась ниже среднего показателя, составила порядка от 0,8 до 0,2% в годовом измерении. Результат финансовой деятельности кредитных организаций во многом, как и прежде, обусловлен изменениями качества кредитного портфеля. Согласно информации регулятора, объем кредитов с просрочкой платежей увеличился за полгода почти на 150 млрд. до уровня более 1,95 трлн. тенге. При этом объем кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней за январь-июнь вырос также немногим более чем на 150 млрд., составил около 1,35 трлн. тенге. Доля таких кредитов в ссудном портфеле банков повысилась с начала года с уровня порядка 8,1 до 9,0%. Увеличение объема кредитов с просрочкой платежей не отразилось на динамике провизий. Объем резервов, сформированных в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на возможные потери по кредитам, сократился за отчетный период почти на 90 млрд., составил около 1,88 трлн. тенге. Судя по всему, именно сокращение объема провизий стало основным фактором увеличения размера прибыли и рентабельности активов банков в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение кредитного портфеля с просрочкой платежей зафиксировано у 6 крупных банков первой десятки. Объем таких кредитов сократился у Kaspi bank, АТФБанка и Евразийского банка. Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней выросли также у 6 кредитных организаций первой десятки крупных банков. Наиболее значительный прирост с начала года, почти на 60 млрд. тенге, зафиксирован по Jysan Bank. Доля таких кредитов в его портфеле повысилась почти до 46,6%. Таким образом, несмотря на масштабную поддержку государства, доля крупных банков в общем объеме кредитов с просрочкой платежей более 90 дней остается высокой, по состоянию на начало июля составляет 85%. Показатели банковского сектора в первом полугодии в целом, учитывая новые реалии, можно оценивать как удовлетворительные. Влияние внешних шоков из-за снижения цен на нефть, распространения коронавируса, падение платежеспособности населения и бизнеса, если судить по отчетам банков, не оказало значительного влияния на банковскую статистику. Выросли активы и собственный капитал кредитных организаций, сократился объем резервов, формируемых на возможные потери по ссудам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшился результат финансовой деятельности банковской системы. Показатели качества кредитного портфеля в отчетном периоде ухудшились умеренными темпами. Это может быть обусловлено реструктуризацией кредитов, как в виде программ Национального банка, так и собственных программ банков второго уровня. Они могли использовать ряд регулятивных «поблажек» со стороны регуляторов, позволяющим ретушировать в балансах истинный масштаб проблем с качеством ссудного портфеля. В отличие от кризисов прежних лет сейчас первый удар принял на себя реальный сектор экономики. Отсутствие положительной динамики распространения вируса оборачивается тем, что повторно вводятся карантинные режимы. От этого страдает большинство отраслей экономики, снижаются занятость и доходы населения, уменьшается предложение товаров и услуг, падает покупательная способность предприятий. Замедление отечественной экономики приведет к дальнейшему ухудшению качества активов. Поддержка государства не компенсирует полностью негативное влияние вируса на экономическую активность. Все это отрицательно отразится на положении заемщиков, приведет к новым отсрочкам по платежам, потерям доходов кредитных организаций, росту расходов на создание провизий по проблемным кредитам. Так, еще почти два месяца назад Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщало, что около 2 млн. заемщиков получили отсрочки по займам на сумму в сотни миллиардов тенге. Последствия пандемии будут влиять на показатели банков как минимум до конца текущего и начала следующего года, будут оказывать давление на качество активов и размер прибыли кредитных организаций. Как известно, в предыдущие 2-3 года правительство и Нацбанк оказали масштабную поддержку крупным банкам страны. На эти цели государством были затрачены огромные средства. Помощь частным банкам из кармана налогоплательщиков измерялась триллионами тенге. Эти средства пошли на увеличение капитала крупных банков, частичному или полному списанию и созданию провизий по проблемным кредитам кредитных организаций. Меры государственной поддержки позволили улучшить ситуацию в крупных банках, очистить балансы банков от значительной части токсичных активов. Устойчивость банковского сектора к шокам повысилась. Вместе с тем у некоторых кредитных организаций могли оставаться существенные объемы проблемных кредитов, по которым может понадобиться создание дополнительных резервов. Дополнительное давление на качество активов в новых условиях окажет ухудшение финансового состояния в первую очередь субъектов малого и среднего бизнеса, падение доходов населения. Судя по всему, влияние вируса на показатели банков будет продолжительным. Время покажет, сможет ли банковская система Казахстана справиться с новыми вызовами, или вновь понадобится помощь государства.