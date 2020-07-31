Поражение с разгромным счетом

Большой спорт, скорее всего, не сможет выкарабкаться из вирусного обвала. Значит, с ним придется попрощаться? Юрий Сигов, вашингтон Многочисленные изменения в нашей жизни после почти четырехмесячного карантина (а во многих странах и отдельных регионах он по-прежнему продолжается) нанесли непоправимый удар, прежде всего, по человеческой психике. Люди уже не уверены, зачем, и для какой цели они утром просыпаются, пытаются работать (те, кто работу еще не потерял), отправят ли они своих детей по осени в школы и университеты, и не ударит ли по ним лично вторая или какая там еще по счету волна неведомой заморской заразы. Целые отрасли промышленности, сферы обслуживания, отдыха и прочего оказались фактически полностью уничтожены вирусной истерикой. А там, где по чисто экономическим причинам местные власти попытались отдельные точки того же обслуживания открыть, новые вспышки вирусной болезни заставили все опять запереть на замок. И шансов на то, что дело к осени хотя бы минимально сдвинется в лучшую сторону, по сути дела нет никаких. К отсутствию каких-то услуг и, казалось бы, незыблемых служб быта люди потихоньку начинают привыкать. От чего-то просто сама жизнь их заставляет отказываться. А в каких-то отраслях предприимчивые бизнесмены быстро перестраиваются с тем, чтобы хотя бы что-то заработать, не увольнять полностью весь штат сотрудников. И дождаться-таки наконец лучших времен, когда и ситуация нормализуется, а клиентов можно будет принимать как в обычной жизни - без всех этих масочных и перчаточных маскарадов. Я уже писал о том, что одной из самых пострадавших сфер человеческой деятельности оказалась сфера туризма. При всех ее якобы исключительно отдыхабельных функциях именно она доставляла людям по всему миру и немалую радость с удовольствием пополам. Плюс экономически позволяла содержать миллионы людей, для которых обслуживание приезжих и отдыхающих гостей - единственный материальный доход и для себя лично, и для всей родни с близкими. Так вот еще одна составляющая то ли отдыха, то ли бизнеса, то ли любимого развлечения для любого человека вне зависимости от места проживания, возраста и физического состояния - это спорт. Причем не в виде зарядки-пробежки по утрам для поддержания здорового образа жизни, а спорт профессиональный, больших достижений, в котором крутятся миллиарды долларов, евро, йен и других твердых валют. Индустрия, которая всепроникающим вирусом практически либо уже полностью уничтожена, либо доживает по этой причине свои последние месяцы. Профспорт - это шоу-бизнес, на котором больше нельзя зарабатывать Не секрет, что большой профессиональный спорт давно уже к спорту, как элементу физической культуры не имеет никакого отношения. Никакого здоровья, радости бытия именно с точки зрения физического состояния человека, поддержания в здоровом теле здорового духа этот самый спорт не приносит. Деньги, деньги и вновь они самые - вот цель существования этого явления, в котором элементы классического шоу-бизнеса тесно переплетены с большой политикой (особенно когда наступает время каких-то больших глобальных событий по типу чемпионатов мира, Европы или Олимпийских игр). В ведущих мировых спортивных державах Запада, спортивная индустрия во всех ее проявлениях составляет до трех процентов валового национального продукта. А названия ведущих футбольных, хоккейных и других клубов, которые давно уже превратились неофициально в сборные мира, на фондовом рынке стоят наравне с самыми популярными марками продуктов питания, электроники, компьютеров и других сфер промышленности и сферы услуг. И вот теперь все эти мощнейшие и годами нарабатывавшиеся бизнес-цепочки не просто кое-где оборвались, а безжалостно разорваны таинственным вирусом. Пострадали не только маленькие и среднего калибра фирмы и фирмочки, кормившиеся худо-бедно при большом спорте. Обвалился и весь сам этот спорт, который даже по оценкам неунывающих ни при каких кризисах оптимистов не выберется из этой вирусной ямы уже никогда. Проблема и в том, что построен спорт больших достижений исключительно на массовой продаже продукта. То есть конкретных спортивных соревнований, которые могут приносить немалую прибыль (не принципиально чем конкретно) только, если к ним будет массовый интерес со стороны платежеспособного зрителя. А таких желательно собирать на больших стадионах, спортивных площадках, продавать этим массам различные рекламные «сопутствующие услуги» наряду с самим спортивным зрелищем. И именно на этом делать те самые большие деньги, которые и позволяют ведущим мировым спортсменам зарабатывать огромные гонорары. И вот отныне вся эта массовость не просто может, а уже официально становится воспоминаниями прошлого. Возьмем те же стадионы. Стоят они что при сооружении, что по содержанию сумасшедшие деньги, инвестировали в них, либо государства (к примеру, при проведении чемпионатов мира и Европы по футболу), либо частные компании с расчетом на то, что заполненные трибуны, а также продажа всего, что только продается к матчу в довесок дадут им не меньший доход, чем реализация билетов на игры. Под строительство стадионов по всему миру - от Латинской Америки до Китая - обычно берутся долгосрочные кредиты, которые потом по мере зарабатывания денег от их эксплуатации возвращаются. Но теперь все трибуны планируется держать пустыми. А те жалкие 10-20 процентов зрителей, которые разрешены для посещения различными медицинскими структурами, не принесут никакой финансовой выгоды владельцам стадионов и футбольных клубов. Все эти странные сетования насчет 2-3 метров дистанции между людьми (не важно, здоровыми или больными) для нормального заполнения трибун любого стадиона являются настоящей смертью. Ведь стадионы строились именно для того, чтобы болельщики сидели рядом друг с другом, в случае тех или иных событий на поле дружно вскакивали с мест, выражали свои эмоции, пели, кричали, возмущались - то есть на трибунах должен быть чисто человеческий праздник-контакт. Если же все это отныне запрещено, и зрители даже попав на трибуны в мизерном количестве, не будут ощущать себя соучастниками большого спортивного праздника, то какой смысл вообще во всех этих спорт-шоу? Это ведь не только потеря миллионов долларов от доходов с продаж и билетов, и всего сопутствующего, а также и насильственное отлучение от всех подобных спортивных соревнований даже самых верных и преданных болельщиков. Уже сегодня чиновники от экономических министерств ведущих мировых спортивных держав советуют владельцам футбольных стадионов и хоккейных дворцов спорта либо перепрофилировать их, либо срочно придумывать для них некое новое, пост-вирусное применение. Хотя, а каким образом можно использовать тот же футбольный стадион для чего-то другого, как не для мероприятия массового присутствия людей? Ведь в ряде городов в России, ЮАР, Бразилии после проведения чемпионатов мира по футболу на стадионах, построенных к этим соревнованиям, проводились эстрадные концерты, различные фестивали, массовые политические и другие мероприятия. Если все они теперь под запретом (причем, судя по всему, на очень длительную перспективу, если не навсегда), то для чего тогда все эти сооружения нужны? Одно их содержание стоит немалых средств, а прибыли они их владельцам на данный момент не приносят никакой. Футболу на высшем уровне придет конец. А с ним - и заоблачным зарплатам так называемых мировых звезд А сейчас - о самом востребованном и волнующем всех виде большого спорта - футболе. Его популярность, как известно, куда выше любых Олимпийских игр (кстати, вот перенесены с нынешнего лета Олимпийские игры в Японии на будущий год, но кто-нибудь о них из зрителей вообще вспомнил? А ведь Япония потеряла только на самом факте их переноса более 6 млрд. долларов - и потеряет еще больше, потому как на будущий год все олимпийские соревнования решено проводить без зрителей. Тогда для кого они будут проводиться, и кому вообще будет нужна эта Олимпиада?). А чемпионаты мира по футболу - самые востребованные в мире соревнования с точки зрения рекламодателей и продажи телевизионных прав. Ведущие футбольные клубы первой пятерки стран Европы - Англия, Испания, Германия, Франция и Италия представляют из себя нынче сборные мира, которые кочуют по своим странам и заграницам, развлекая народ в поисках денежных заработков для их владельцев и акционеров. Только вдумайтесь: перепродажа (не игра!) только одного футболиста по фамилии Неймар из одного клуба в другой за его сравнительно недолгую спортивную карьеру принесла завязанным на этом людям более 1 млрд. долларов! Интересно, что под эти несусветные для обычных людей деньги умышленно «подгоняются» зарплаты и среднего, а иногда и вовсе невысокого класса игроков даже в тех чемпионатах, которые не блещут особыми талантами. Соответственно футбольный рынок не просто нелепо раздут огромными крутящимися вокруг него деньгами, но и с каждым годом разбухает еще больше. Вызывая с одной стороны законное негодование рядовых граждан, но с другой, по-прежнему привлекая их на трибуны местных стадионов. Потому как футбол, как продукт в системе шоу-бизнеса очень прилично продается, и за очень неплохие деньги. И вот теперь всему этому приходит, скорее всего, конец. Только за три месяца полного карантина ведущие лиги Европы потеряли более 3 млрд. евро, и потери эти продолжают нарастать в связи с тем, что даже возобновившиеся чемпионаты проходили без зрителей. А это - дополнительная потеря телевизионных прав, рекламы и многого другого, что всегда и везде сопровождало проведение футбольных матчей. Не забывайте, что отменен этим летом чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться впервые в десяти странах континента. Клубы, потеряв доходы, перестали платить сумасшедшие зарплаты своим игрокам, переходы тех или иных спортсменов нынче совершаются за гораздо меньшие суммы. Причем совершенно непонятно, а зачем игроков вообще кто-то покупает? И для каких целей? Ведь согласно медицинским рекомендациям, никто не собирается с наступлением новых чемпионатов стран той же Европы пускать зрителей на трибуны. Тогда для кого игроки будут играть? Для владельцев телевизионных прав? Но и они никому не нужны. Потому что некому и нечего с их помощью теперь рекламировать. Виртуальный мир желаемого и реальный мир спортивного разорения Так это только футбол. Тот же теннис просто исчез как таковой из спортивного расписания. А ведь ни у кого из теннисистов нет гарантированных контрактов (за исключением рекламных). Соответственно они не играют и нет турниров. Ничего не зарабатывают ни теннисисты, ни сотрудники их команд (которым платят из своего кармана сами игроки, которые не играют вот уже четыре месяца). Вот в Америке решили возобновить чемпионат по хоккею, о котором зрители уже, кажется, давно забыли. Но играть в США нигде нельзя - вирус свирепствует по всей стране. Решили тогда всех игроков отправить в соседнюю Канаду, где при полном карантине удалось свести последствия вируса до минимума - всего 9 тысяч зараженных за все эти месяцы на 33-миллионную страну. Выбрали два города для проведения укороченного розыгрыша Кубка Стэнли, но теперь выяснили, что многие игроки американских команд - носители заразного вируса. Что делать? А ведь возобновление хоккейного первенства будет проходить также в совершенно неестественной форме - без зрителей. Тоже самое - в НБА, баскетбольной профессиональной лиге, которую решили на финишную укороченную стадию турнира поместить на пустующую уже четыре месяца территорию парка развлечений Дисней Уорлд в Орландо. Но и там вышла накладка (помимо новой вспышки вируса по всему штату Флорида): ряд игроков команд заражены оказались вирусом, и если начать играть (опять-таки зрителей там не будет), то могут заразиться и игроки других клубов. Тогда непонятно, а зачем вообще нужен такой чемпионат, и кому? В полном трансе находятся любители фигурного катания. Чемпионаты мира и Европы отменены, Олимпиада непонятно - то ли будет, то ли не совсем. Дворцы спорта теперь под запретом для посещения зрителями, а тогда кому нужны фигуристы со всеми их лутцами, акселями и мертвыми петлями на коньках? Еще хуже легкоатлетам. Турниров нет, чемпионаты отменены, вместе с летней Олимпиадой. А ведь ничего другого, кроме как бегать и прыгать эти спортсмены не умеют. И по деньгам на тренировки и просто элементарное существование им остается надеяться только на помощь государства. Но это только в том случае, если они о тебе будут заботиться. Вот в России федерация легкой атлетики страны давно уже дисквалифицирована за допущение атлетов с допингом к соревнованиям. На прошлой Олимпиаде в Бразилии российские легкоатлеты выступали без флага, гимна и вообще со статусом каких-то обезличенных «нейтральных спортсменов». Зато теперь даже этому спортивному бреду пришел конец. Потому как и без гимна, флага и формы российским легкоатлетам участвовать в любых международных соревнованиях запрещено. Тогда отчаявшиеся российские спортсмены, которые уже кому только писем о помощи не писали, угрожают в массовом порядке податься под флаги других стран, причем в числе первых, кто выразил желание принять их в свое гражданство, выступили Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и Словения. Тут, правда, возмутилась международная федерация легкой атлетики, которая пригрозила россиянам, пытающимся спрятаться под флагами других стран, не только запретом участвовать в любых соревнованиях на три года, но и пожизненной дисквалификацией. Не знаю, чем вся эта свара закончится, но подумайте только об одном: какое все это имеет отношение к спорту? И не сошли ли с ума те, кто во всех этих дрязгах участвует? Ведь непонятно, будут ли вообще Олимпиады, будут ли хотя бы какие-то соревнования, чтобы был смысл переманивать того же легкоатлета из России в Казахстан, если никто и нигде больше не будет выступать? Решать-то мировым спортивным федерациям надо совершенно иные вопросы, а не бороться то с допингом, в котором можно обвинить кого угодно, то с какими-то пробирками-микстурами, которые кто-то вроде как украл 10 лет назад. Зато теперь проигравшим 10-12 лет назад торжественно вручают медали, а у выигравших их тогда пытаются эти медали насильно отобрать? А ведь помимо всего прочего сломан фактически механизм ведения с помощью большого спорта незримой войны между ведущими мировыми державами за свой престиж и якобы победный имидж. Те же Олимпиады - ничто иное, как демонстрация собственного превосходства (только не военными, а мирными средствами) над вероятным противником. И что теперь? Зачем вкладывать немалые средства в подготовку спортсменов высших достижений, зачем переманивать из других стран ведущих мастеров, предоставляя им гражданство, квартиры, машины и прочее (чем занималось российское руководство перед зимней Олимпиадой в Сочи в 2014 году) за победу во славу своей «новой родины»? На самом же деле все эти полит-развлечения от спорта стоят громадных средств, но самое главное - а для чего теперь всем этим заниматься? Ведь больше нет соревнований, кто там установил какой мировой рекорд - да кому это сегодня интересно? И уж тем более - престижно для страны и ее политического руководства? Более того: с какой стати платить всем этим людям заоблачные суммы, если никакого «навара» - ни финансово-экономического, ни политического на этом не поимеешь? Во всей этой пост-вирусной спортивной истории ясно одно: мировой спорт высоких достижений и его особо зажиточная профессиональная часть не просто понесли серьезнейшие потери. Эта прослойка спорта как такового может просто исчезнуть - причем в самые ближайшие месяцы. Останется для людей спорт массовых достижений, зарядки-пробежки в окрестных парках. Может быть, удастся сохранить плавание в общественном бассейне и велосипедные прогулки. А все эти стадионы «Эмирейтс», «Сантьяго Бернабеу» и прочее - они тоже останутся, но, видимо, просто в памяти народной о том, каким был спорт еще совсем недавно. И каким он уже вряд ли когда-нибудь станет вновь.